Comunità montana della Valtrompia, trovata la quadra: sarà Giraudini il traghettatore

La suspense non è di certo mancata, come in uno di quei film thriller in cui si rimane con il fiato in sospeso fino all’ultimo, ma alla fine la vicenda si risolve.

Allo stesso modo, dopo quasi due mesi, cioè da quando Massimo Ottelli è decaduto da presidente in quanto non più assessore a Sarezzo, la Comunità montana della Valtrompia ha trovato chi la traghetterà fino alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Poi le carte si rimescoleranno ancora in base agli equilibri che usciranno dalla nuove amministrative. Si tratta, come anticipato alcuni giorni fa dal Giornale di Brescia, di Gianmaria Giraudini. È suo il nome (l’unico) del candidato alla presidenza depositato agli uffici dell’ente comprensoriale ieri mattina, a ridosso del termine ultimo per evitare il commissariamento dell’organismo.

Accordo politico

Nonostante, come trapela da fonti affidabili, non ci fosse un consenso unanime sulla sua designazione, alla fine tutti i 18 sindaci hanno deciso di firmare a favore di Giraudini, andando quindi ben oltre i 10 Comuni sui 18 totali che servivano per raggiungere la maggioranza. Pare, inoltre, che dei quattro assessori attualmente in carica (l’assessora all’Istruzione di Nave Virna Vischioni, la sindaca di Brione Antonella Montini, il sindaco di Irma Mauro Bertelli e Fabio Buscio, assessore di Pezzaze e vicepresidente della Comunità montana), solo uno verrà scalzato da un altro amministratore e dovrà, perciò, rinunciare alla sua carica. Gli altri tre saranno mantenuti sino alle elezioni di giugno.

Il nome di colei o colui che sarà sostituito verrà con ogni probabilità comunicato questa mattina nel corso della conferenza stampa convocata in Comunità montana per annunciare ufficialmente il nome del neo presidente e della sua squadra. A spiegare i dettagli saranno lo stesso Giraudini, che finora è stato a capo del gruppo dei Civici (7 Comuni), e i suoi colleghi di centrodestra (7 Comuni) Bruno Bettinsoli e di centrosinistra (4 Comuni) Pierangelo Lancelotti.

Dopo questo passaggio «mediatico», giovedì 9 maggio è attesa l’assemblea degli amministratori della Valtrompia, che avrà il compito di votare ufficialmente la nuova giunta esecutiva. L’indispensabile passaggio formale per evitare che la Comunità montana finisca con l’essere commissariata.