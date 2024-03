Massimo Ottelli non è più il presidente della Comunità montana della Valtrompia. Un passaggio automatico, dopo che la maggioranza del Pd del Comune di Sarezzo gli ha tolto la delega di vicesindaco: Ottelli aveva annunciato la sua separazione dalla maggioranza in Consiglio comunale per istituire il proprio gruppo Italia Viva, con il quale intende presentarsi alle prossime amministrative.

Dopo avergli revocato la delega di vicesindaco, la maggioranza ha deciso nel corso del Consiglio comunale di ieri sera di far fuoriuscire Italia Viva, relegandola all’opposizione. Di conseguenza Massimo Ottelli non ha più le condizioni per continuare a rivestire la carica di presidente della Comunità montana.

«Tecnicamente, però, qualora dovessi avere il supporto della maggioranza della Comunità montana potrei proseguire fino a fine mandato e concludere a giugno – spiega Ottelli –. Scriveremo anche un quesito alla Regione: serve questo passaggio tecnico».

Domani la conferenza dei capigruppo deciderà il da farsi.