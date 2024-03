C’è ancora una settimana di tempo per candidarsi ai Consigli di quartiere

Domenica 14 aprile si vota per il rinnovo dei 33 Consigli di quartiere di Brescia città e c’è ancora tempo per candidarsi: il termine ultimo scade infatti alle 12 di mercoledì 13 marzo. Le candidature, corredate da almeno 10 firme di residenti del quartiere e da una breve presentazione scritta, dovranno essere depositate negli uffici di zona competenti oppure durante l’assemblea del quartiere in cui si intende candidare.

A partire da questo giovedì infatti si terranno le assemblee per la presentazione delle candidature, secondo questo calendario:

Zona nord, giovedì 7 marzo alle 20.30

Borgo Trento: Sala Civica - via Pasquali, 5

Mompiano: Sala Civica - via Rampinelli, 5

Villaggio Prealpino - Stocchetta: Cascina Pederzani - via Colle di Cadibona, 5

San Bartolomeo: Aula Magna Scuola Melzi - via delle Scuole, 39

Casazza: Centro Civico Casazza - via Casazza, 46

Sant’Eustacchio: Salone Parrocchia S. Barnaba Apostolo - via della Valle, 37

San Rocchino - Costalunga: Scuola Primaria Quasimodo - Via Costalunga, 15

Zona sud, venerdì 8 marzo alle 20.30

Don Bosco: Auditorium Bettinzoli - via Caleppe, 13

Folzano: Sala Civica - via Baresani, 16

Fornaci: Sala Civica - via Fornaci, 12/G

Lamarmora: via Lottieri, 3 c/o “Associazione 6 in compagnia”

Porta Cremona - Volta: Salone Argentina - via Repubblica Argentina, 120

Chiesanuova - Noce - Girelli: Sala Teatro - via Livorno, 7

Villaggio Sereno: Sala Civica Villaggio Sereno - trav.XII^, 58/A

Zona Ovest, lunedì 11 marzo alle 20.30

Chiusure: Sala Civica Lonati - via Chiusure, 70

Fiumicello: Sala Civica - via Villa Glori, 13

Urago Mella: Centro Diurno Ferrante Aporti - via S. Emiliano, 2/A

Villaggio Badia: Sala Achille Papa - via Santellone, 2

Villaggio Violino: Sala Civica Violino - piazza Don Teotti, 5

Primo Maggio: Centro Diurno Rose - via Presolana, 38

Zona Est, martedì 12 marzo alle 20.30

Bettole - Buffalora: Sala Civica - via Buffalora, 81/E

Caionvico: Sala Civica - via S.Orsola, 166/A

Sant’Eufemia: Sala Civica - via Indipendenza, 27

San Polo Case: Sala Civica - via Sabbioneta, 14

San Polo Cimabue: Casa delle Associazioni - via Cimabue, 16

Sanpolino: Sala Consiglio - via Rizzi, 4/A

San Polo Parco: Sala Civica - via Raffaello, 165/C (Cascina Aurora)

Zona Centro, mercoledì 13 marzo alle 20.30

Brescia Antica: Sala Parco dell’Acqua - largo Torrelunga, 7

Porta Milano: Centro Diurno Franchi - via M.Franchi, 8/B

Centro Storico Nord: Sala Minelli - via Borgondio, 29

Porta Venezia: Sala Civica - viale Piave, 40

Centro Storico Sud: Salone Oratorio Parrocchia Santi Nazaro e Celso - via Bronzetti, 9

Crocifissa di Rosa: Sala Rapuzzi Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Il bilancio

Nelle scorse settimane sono stati presentati i dati relativi agli ultimi tre anni di lavoro da parte dei tanti volontari che si sono impegnati per i loro quartieri: le 124 sedute di Cdq del 2021 sono passate a 227 nel 2022 e 150 nel 2023; un notevole incremento lo hanno registrato le segnalazioni passate da 778 a 1174, così come gli eventi organizzati anche grazie al bando per la Capitale della Cultura che da 124 nel 2021 sono saliti a 263 nel 2023; le assemblee di quartiere sono state 12 nel 2021, 22 nel 2022 e 15 nel 2023.