Brescia 2040, Omodei: «Torniamo alla cooperazione edilizia abitativa»

Dove troverà sintesi e come si tradurrà in pratica la fotografia offerta dallo studio «Next vision Brescia 2040» di Fondazione Campus Edilizia? In parte all’interno del contenitore Campus, nel medio periodo attraverso il lavoro sull’Agenda 2050 (ai blocchi di partenza, subito dopo la formalizzazione dell’incarico all’architetto Valerio Barberis) e, in sostanza, attraverso la realizzazione del nuovo Piano di governo del territorio.

Una prima proposta politica, durante la Commissione Urbanistica di ieri, è arrivata dal capogruppo del Pd, Roberto Omodei. Che ha premesso: «Lo studio di Campus è utile per tracciare la linea per il futuro, specie in vista dell’Agenda 2050. In passato la vocazione preponderante di Brescia era quella del lavoro e i tempi della fabbrica erano anche i tempi della città. Oggi, pur mantenendo la vocazione manifatturiera, la città sta sviluppando sempre più nuove vocazioni ed è fondamentale avere strumenti nuovi per capire quali sono i bisogni che avanzano».

Quindi, il merito: «Le prime 50 città del mondo sono più grandi della stessa Lombardia e solo due sono in Europa: l’area metropolitana di Londra e quella di Parigi. Questo significa che nella competizione bisogna considerare anche la scala territoriale, dunque è fondamentale fare entrare in questa partita non solo la Provincia ma anche la Lombardia Orientale per ragionare insieme almeno sui grandi temi come Università, sanità, ambiente».

Infine, la questione casa: «Oltre al recupero del patrimonio costruito, si può ritrovare lo spazio della cooperazione edilizia abitativa che a Brescia ha segnato una storia importante. Serve poi sperimentare forme nuove di residenza: non solo casa di riposo, ma esperienze e sistemi di comunità». Il dibattito è solo all’inizio.