Gli affitti a Brescia crescono più che a Milano

Paola Gregorio

In città nulla a meno di 500 euro e anche la provincia è proibitiva. Sul territorio aumenti del +18,2% contro il + 9,9% della Lombardia

Una veduta di Brescia © www.giornaledibrescia.it

Affitto, quanto mi costi! L’aumento del prezzo delle locazioni, specie negli ultimi due anni, è un fatto ormai assodato. E Brescia non fa eccezione. Secondo i dati dell’osservatorio di Immobiliare.it, nell’ultimo anno – l’aggiornamento è dello scorso mese di luglio, in parallelo con lo stesso periodo del 2023 – in città gli affitti sono aumentati del 7,4%; in provincia (considerata anche la presenza di zone turistiche come i laghi, in particolare il Garda), del 18,2%. In Lombardia la crescita me