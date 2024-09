Bassa Bresciana Occidentale, in Unione è rimasta solo la Polizia locale

Silvia Pasolini

A quattordici anni dall’avvio della gestione associata più grande in termini di residenti, i sindaci coinvolti si chiedono se ne valga la pena

2 ' di lettura

Orzinuovi è il Comune capofila dell'Unione della Bassa Bresciana Occidentale © www.giornaledibrescia.it

Nel 2011, quando fu fondata dall’allora sindaco Andrea Ratti, sarebbe dovuta essere la panacea della burocrazia comunale, lo strumento per snellire le pratiche e diminuire i costi a carico degli enti locali. A distanza di 14 anni è tempo di bilanci e l’affaire Unione lombarda dei Comuni «Bassa bresciana occidentale», meglio conosciuta come «Unione BBO», pare non aver dato i frutti sperati. A che punto siamo con le Unioni dei Comuni Orzinuovi è ancora, come allora, il Comune capofila, ma nel cors