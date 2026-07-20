Bagnolo Mella, i cittadini oltre lo scontro politico: «Basta con i litigi»

A Bagnolo Mella i cittadini guardano oltre lo scontro politico: «Ci interessano i problemi del paese, non le continue scaramucce dei nostri amministratori». Nel paese della Bassa il continuo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sembra lasciare indifferente gran parte dei cittadini. Le preoccupazioni dei bagnolesi sono altre e riguardano ciò che incide concretamente sulla vita quotidiana: le strade dissestate, il decoro urbano, la manutenzione degli spazi pubblici e, più in generale, l’efficienza dei servizi. Le polemiche politiche vengono invece vissute come un rumore di fondo ormai costante.
Le testimonianze
«Continuano a litigare, non fanno altro», osserva un residente, sintetizzando un sentimento diffuso. Dopo anni di contrapposizioni tra centrodestra e centrosinistra, molti considerano questo clima di acredine una componente quasi fisiologica della politica locale: un copione che si ripete puntualmente e che, proprio per questo, suscita sempre meno interesse.
È probabilmente anche per questa ragione che molti cittadini non conoscono il contenuto della lettera inviata dal sindaco Stefano Godizzi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella quale il primo cittadino denuncia in clima di forte contrapposizione con la minoranza consiliare guidata dall’ex prima cittadina, Cristina Almici. Più che una questione di disinformazione, sembra trattarsi di una precisa scala di priorità.
I problemi quotidiani
Chi è alle prese con il lavoro, la famiglia e i problemi di tutti i giorni tende a seguire poco le vicende politico-istituzionali, soprattutto quando le percepisce come lontane dalle esigenze concrete del paese. E anche tra chi ha sentito parlare della missiva prevale lo scetticismo. «Per me si tratta di una lettera inutile – commenta una signora –. Il sindaco dovrebbe pensare a vietare l’ingresso dei cani nel cimitero, non a perdere tempo scrivendo alla Meloni».
Una battuta che fotografa bene il pensiero di molti: ciò che conta sono i risultati, non le polemiche. Tra le persone incontrate ieri mattina in paese emerge infatti una convinzione condivisa: gli scontri tra maggioranza e opposizione interessano poco, mentre cresce la richiesta di interventi concreti per risolvere le criticità del territorio.
L’invito
«A noi interessano i problemi del paese e non le beghe politiche», ripetono in tanti. È un messaggio rivolto tanto a chi governa quanto a chi siede tra i banchi dell’opposizione: «Dovrebbero mettere da parte le contrapposizioni a favore di una visione condivisa - osservano in molti - e concentrare energie e attenzione sulle questioni che incidono davvero sulla qualità della vita della comunità».