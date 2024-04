Tredici anni fa un incredibile record di caldo, con 33°C a Brescia

Negli ultimi giorni il caldo anomalo si è fatto sentire, con temperature vicine ai 25-26°C. Ieri pomeriggio la stazione meteorologica cittadina, installata presso l’istituto Pastori, ha rilevato un picco di +25,7°C, mentre a Mompiano la colonnina di mercurio ha raggiunto i +27,4°C. Siamo ben oltre la media del periodo, ma non possiamo certamente parlare di caldo record. A tal proposito, se vi state chiedendo quale sia la temperatura più alta mai raggiunta nel mese di aprile, ecco la risposta: esattamente tredici anni fa, nel pomeriggio del 9 aprile 2011, le massime nella nostra città sfiorarono addirittura i 33°C. Fu un evento storico, qualcosa di incredibile, che superò ogni limite e lasciò senza parole gli appassionati di meteorologia: in viale Bornata la temperatura raggiunse i +32,8°C, mentre a Mompiano i termometri si fermarono a +31,3°C. Valori fuori da ogni logica, soprattutto se pensiamo che la media del periodo, per quanto riguarda le massime, oscilla intorno ai 18°C.

Il meteoquiz

A proposito di temperature, questa settimana vi chiediamo di individuare il corretto metodo di rilevazione stabilito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, ma prima sveliamo la soluzione del quesito di una settimana fa. Il pulviscolo giallastro che durante le festività pasquali ha suscitato curiosità e stupore è stato semplicemente limo di origine desertica, dato che la granulometria era compresa fra i 10 e i 50 micrometri (la sabbia ha invece una dimensione superiore, generalmente compresa fra 50 micrometri e 2 millimetri). È bene sottolineare che stiamo parlando di un fenomeno del tutto naturale, che si verifica quando le correnti di Scirocco in arrivo dall’Africa settentrionale soffiano verso l’Europa, trasportando grandi quantità di pulviscolo di origine desertica. Niente di strano.

Ora spazio al nuovo quiz.