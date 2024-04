È iniziato l’imprevedibile aprile: ecco i record storici del mese

Ieri è iniziato il mese primaverile per eccellenza, spesso caratterizzato da una notevole variabilità atmosferica. In aprile il menù meteorologico è particolarmente vario, con tiepide giornate di sole, improvvise perturbazioni e bruschi cali termici.

La serie storica

In questo periodo dell'anno può accadere davvero di tutto, come dimostra la nostra serie storica: sembra incredibile, ma nel pomeriggio del 9 aprile 2011 l'osservatorio dell'istituto Pastori rilevò una massima di +32,8°C, come in una calda giornata estiva. Se invece preferite i brividi fuori stagione, ecco il record che fa per voi: all'alba del 14 aprile 1973 la temperatura scese fino a -3,0°C. Notevole anche l’ondata di gelo fuori stagione dell’8 aprile 2003: in quell’occasione l’osservatorio di Mompiano rilevò una minima di -2,8°C.

Per completare il quadro delle anomalie, non possiamo dimenticare la spruzzata di neve del 18 aprile 1991: a Brescia, in un paio di giorni, le temperature crollarono da +20 a 0°C e una fioccata eccezionalmente tardiva tinse di bianco i tetti della città, con un accumulo di circa un centimetro.

Il meteoquiz

Stavolta la soluzione dell'ultimo meteoquiz è arrivata direttamente… dal cielo. Ebbene sì, ieri sera un temporale ha raggiunto la nostra città ed il suo arrivo è stato preannunciato da una minacciosa “shelf cloud”, ovvero una nube a mensola. Si tratta di una nube accessoria, che può fare la sua comparsa in occasione dei temporali ed è facilmente riconoscibile per la sua forma allungata e arcuata.

Per il nuovo quiz vi chiediamo invece di ripensare alla polvere giallognola che nel corso del fine settimana ha raggiunto il Nord Italia, trasportata dai venti di scirocco.