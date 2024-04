Caldo anomalo, è stato un trimestre da record

È ufficiale. In tutta la serie storica di Ghedi, iniziata nel lontano 1951, non si era mai visto un trimestre gennaio-febbraio-marzo così caldo. Il responso dei numeri è incontestabile: la temperatura media del periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo è stata di +7,88°C. Al secondo posto troviamo il primo trimestre del 2023, con una media di +7,60°C, e sul terzo gradino del podio si colloca il 2014, con +7,45°C.

Se ci spostiamo in città, la classifica è un po’ diversa: secondo i dati dell'istituto Pastori il record spetta al primo trimestre del 2014, con una media di +8,65°C, seguito dal 2024 (+8,59°C) e del 2007 (+8,55°C). Medaglia d’oro a Ghedi, medaglia d’argento a Brescia, ma la sostanza non cambia: abbiamo vissuto un periodo eccezionalmente caldo.

Qualcuno tenterà certamente di mettere in dubbio questi dati, appellandosi alle abbondanti nevicate che a più riprese hanno imbiancato le nostre montagne, ma i numeri sono chiari e non lasciano spazio a possibili obiezioni. In un caso stiamo parlando di neve in alta quota, nell’altro stiamo analizzando le temperature rilevate nel primo trimestre dell’anno. Sono due piani ben diversi e le intense precipitazioni non sono di certo in contrasto con le anomalie termiche, anzi: in montagna l’inverno 2013-2014 è stato estremamente nevoso, ma le temperature hanno superato abbondantemente la media del periodo, come dimostrano le classifiche di Brescia e Ghedi.

A pensare sul bilancio termico è stata l’assenza di irruzioni fredde degne di questo nome: a Ghedi, dal 1° gennaio ad oggi, abbiamo vissuto solo cinque giornate con temperature inferiori alla media. Ed ora è tutto pronto per un fine settimana molto più caldo della norma, con punte superiori ai 23-24°C.