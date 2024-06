Torna il caldo a Brescia, ma senza esagerare

Come da previsioni, la giornata di ieri a Brescia e provincia è trascorsa all’insegna della stabilità atmosferica, grazie al ritorno dell’alta pressione, che ha favorito anche un deciso aumento delle temperature. Le massime hanno superato i 30-31°C, con punte di oltre 32°C nelle zone più calde della provincia, ed oggi si verificherà un ulteriore, lieve rialzo termico.

Nulla di eclatante, sia ben chiaro: pur essendo tornate sopra la media, le temperature sono rimaste (e rimarranno) lontanissime dai record storici stabiliti cinque anni fa. Nel 2019 la terza ed ultima decade di giugno portò picchi vicini ai 38-39°C in varie zone della pianura bresciana, resi ancor più pesanti dai tassi di umidità molto elevati.

Quest’anno l’anticiclone subtropicale africano non fa paura, almeno per il momento, e dopo questa breve ondata di caldo è prevista una nuova “rinfrescata”, che si farà sentire soprattutto nel corso della prossima settimana. Alti e bassi di un mese di giugno che, a conti fatti, entrerà in archivio con un bilancio termico vicino alla norma: attualmente l’anomalia mensile è di circa -0,4°C (un mese viene considerato termicamente normale quando lo scarto dalla media è compreso fra -0,5°C e +0,5°C).

Come ben sappiamo, il bilancio pluviometrico è invece caratterizzato da un netto surplus, con accumuli mensili generalmente compresi fra i 150 e i 250 millimetri. A fine mese tireremo le somme, ma come abbiamo anticipato alcuni giorni fa, stiamo vivendo un semestre che, per quanto riguarda la pioggia, non ha eguali nell’ultimo secolo e mezzo.