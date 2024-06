Meteo, ecco i record storici di giugno

Quest’anno il mese di giugno è iniziato senza eccessi termici. Durante la prima decade abbiamo assistito ad un graduale aumento delle temperature, che ha portato picchi vicini ai 30°C, ma ora è iniziata una fase più fresca. Un’ottima notizia per chi soffre il caldo e teme di rivivere l’incubo delle impennate termiche che spesso hanno accompagnato le stagioni estive più recenti.

Cinque anni fa, ad esempio, l’ultima parte del mese di giugno ci regalò un’ondata di caldo eccezionale: durante la terza decade le temperature all’ombra del Cidneo sfiorarono addirittura i +38°C, per di più con tassi di umidità elevati, che resero il caldo davvero insopportabile. Il record di freddo è invece molto più datato e risale al lontano 1953: all’alba del 3 giugno la stazione meteorologica dell’istituto Pastori rilevò una minima di +3,0°C, in linea con le medie di metà marzo. Analizzando l’andamento degli ultimi anni, emerge un dato: in giugno arrivano sempre più spesso ondate di caldo anomalo, con picchi nettamente superiori alla media. Speriamo che questo mese faccia eccezione.

Il meteoquiz

E così, sfogliando le pagine della nostra serie storica, abbiamo già svelato la soluzione dell’ultimo meteoquiz: all’alba del 3 giugno 1953 la nostra città si svegliò con una temperatura incredibilmente bassa, pari a +3,0°C. Per il nuovo quesito settimanale vi chiediamo di pensare alle notti stellate: avete mai notato che le nottate serene, salvo eccezioni, sono più fredde delle notti nuvolose? Provate a individuare il motivo.