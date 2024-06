Pioggia, a Brescia è un semestre da record

Se i record sono fatti per essere battuti, quest’anno siamo sulla buona strada. Dal 1° gennaio ad oggi il pluviometro installato presso l’istituto Pastori ha rilevato 831,4 millimetri di pioggia, un accumulo eccezionale: Nicola Gelfi, responsabile dell’osservatorio, non ha dubbi nell’affermare che stiamo vivendo il semestre gennaio-giugno più piovoso di tutta la serie storica, iniziata nel lontano 1949.

Il precedente primato risaliva al 2013, con 751 millimetri caduti dal 1° gennaio al 30 giugno. Se poi proviamo a consultare gli archivi di osservatori cittadini ancor più datati, che ci riportano fino alla seconda metà dell’Ottocento, emerge un dato davvero clamoroso: per trovare un semestre gennaio-giugno più piovoso, dobbiamo risalire addirittura al 1876, quando caddero 875 millimetri. Ebbene sì: non pioveva così tanto da quasi un secolo e mezzo. E pensare che nel 2022 eravamo alle prese con una siccità senza precedenti: siamo passati dall’anno meno piovoso di tutta la storia bresciana ad un record di segno opposto, seppur meno eclatante in quanto relativo ad un solo semestre. L'estremizzazione è una delle tante facce del cambiamento climatico.

Se ora sognate una prolungata parentesi stabile, non fatevi troppe illusioni: nei prossimi giorni l’alta pressione riconquisterà la scena, favorendo un deciso rialzo termico in tutta la provincia, ma salvo sorprese si tratterà solo di una parentesi di breve durata, dato che le previsioni a lungo termine annunciano una nuova, probabile fase piovosa.

Il meteoquiz

Nell’attesa di capire che cosa accadrà, scopriamo insieme la soluzione dell’ultimo meteoquiz: secondo il dizionario meteorologico, è corretto parlare di “notte tropicale” quando la temperatura minima rimane sopra i +20°C. Per il nuovo quesito dobbiamo invece ripensare all’andamento delle temperature degli ultimi mesi.