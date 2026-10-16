Previsioni meteo: temperature stazionarie nei prossimi giorni

La prima metà di ottobre, a conti fatti, è stata più calda della media e si è fatta notare per un bilancio pluviometrico molto deludente: in città sono caduti solo 8 millimetri di pioggia. Quando l’alta pressione detta legge e le perturbazioni atlantiche rimangono ben lontane dal Nord Italia, la normalità rimane un miraggio e l’autunno non riesce a entrare nel vivo.
L’unico, piccolo passo avanti è arrivato grazie alle temperature minime, che negli ultimi giorni hanno perso qualche grado e, in alcune zone della pianura bresciana, sono finalmente riuscite a scendere sotto i 10°C, come è giusto che sia in questo periodo dell’anno. In compenso, i pomeriggi sono stati ancora molto miti, con valori vicini ai 21-22°C.
Le previsioni
Per quanto riguarda i prossimi giorni, non si prospettano novità degne di nota: secondo le previsioni, avremo un aumento della nuvolosità, con un graduale rialzo delle temperature minime e una lieve diminuzione delle massime. Domenica potrebbe verificarsi qualche debole piovasco, ma per il momento si tratta solo di un’ipotesi, che dovrà essere confermata o smentita. In ogni caso, nulla di rilevante, a conferma di un autunno che, per il momento, non riuscirà a mostrarci il suo vero volto.