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Previsioni meteo: nel weekend previsto un miglioramento

Oggi gli ultimi strascichi della perturbazione porteranno un po’ di variabilità, poi fino a domenica non dovrebbero esserci precipitazioni
Riccardo Paroni
Una mappa meteorologica relativa alla giornata di domani - www.wetterzentrale.de
Una mappa meteorologica relativa alla giornata di domani - www.wetterzentrale.de

L’autunno, secondo le statistiche, è la stagione delle perturbazioni atlantiche, ma quest’anno si è rivelato piuttosto avaro di piogge, almeno fino a pochi giorni fa. Dopo una prima decade di novembre più fredda della media, ieri è arrivata una fase instabile, accompagnata dall’ingresso di correnti miti, che hanno favorito un rialzo termico, i cui effetti sono stati evidenti soprattutto di notte: le minime, in città, non sono riuscite a scendere sotto i 10-11°C, a conferma di una giornata ben più calda della media. Media che, secondo i dati di Ghedi, va dai +4,4°C di minima ai +11,6°C di massima.

Le previsioni

La pioggia è caduta con insistenza e gli accumuli più consistenti sono stati rilevati nella parte centro-meridionale della provincia. Ora, secondo le previsioni, andremo incontro a un fine settimana stabile: oggi gli ultimi strascichi della perturbazione porteranno un po’ di variabilità, mentre domani è atteso un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato dall’ingresso di una massa d’aria relativamente fredda, che favorirà un calo delle temperature minime.

Anche domenica non dovrebbero esserci precipitazioni. Poi, se la tendenza a medio-lungo termine sarà confermata, durante la prossima settimana avremo modo di riaprire gli ombrelli.

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