Febbraio imprevedibile: da -13°C a +23°C, i record storici a Brescia
Dopo aver archiviato un gennaio caratterizzato da un bilancio termico in linea con la media, è iniziato quello che, secondo il calendario meteorologico, è l’ultimo mese d’inverno. Come in tutti i periodi di transizione, in febbraio può accadere di tutto, dalle ultime, intense ondate di freddo, con tanto di nevicate in pianura, ai primi tepori primaverili, talvolta eccessivi.
I record storici
La nostra serie storica ci aiuta, come sempre, a capire fin dove si possono spingere le temperature: il record di freddo risale al 15 febbraio 1956, quando l’osservatorio dell’istituto Pastori rilevò una minima di -13,0°C, mentre il picco più alto, pari a +22,6°C, è datato 22 febbraio 1959.
Merita un cenno la parentesi gelida del 2012, quando i termometri cittadini sfiorarono i -12°C e la stazione meteorologica di Mompiano inanellò sette giornate di ghiaccio consecutive: ciò significa che le temperature massime rimasero costantemente sotto zero per un’intera settimana, un evento più unico che raro.
Per quanto riguarda la neve, gli esempi si sprecano, quindi ci limitiamo a ricordare l’episodio più recente: tra il 5 e il 6 febbraio 2015 la coltre bianca, all’ombra del Cidneo, superò i 20 centimetri.
Le previsioni
La situazione attuale non lascia alcuna speranza a chi sogna di vedere la nostra città imbiancata, ma in questi giorni la neve tornerà a cadere sui monti. In ogni caso, meglio non trarre conclusioni affrettate: per il momento i fiocchi rimarranno ben lontani dalla pianura bresciana, ma la storia insegna che le nevicate tardive sono un’eventualità non troppo remota. La seconda metà di febbraio e il mese di marzo possono riservare sorprese.
Il meteoquiz
Ora, ecco la soluzione del meteoquiz di martedì scorso: negli ultimi venticinque anni, ovvero in tutta la serie storica di Mompiano, si sono verificate ben 21 giornate di ghiaccio, ovvero con temperature massime inferiori allo zero. Sapete a quando risale l’ultima?
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.