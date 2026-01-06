Il 2025 è stato il terzo anno più caldo della serie storica di Ghedi

In questi giorni le temperature sono scese ben al di sotto dello zero, grazie alla prima, vera irruzione fredda dell’inverno 2025-2026. Niente di eccezionale, ma negli ultimi anni non è capitato spesso rilevare minime abbondantemente negative.

A tal proposito, secondo i dati di Ghedi, il 2025 ha conquistato il terzo posto nella classifica degli anni più caldi dall’inizio delle rilevazioni, ovvero dal lontano 1951. Al primo posto, con una media di +15,39°C, troviamo il 2023, seguito dal 2022 (+15,29°C) e, appunto, dal 2025 (+14,99°C). La quarta posizione è occupata dal 2024, con una media di +14,89°C. Dunque, a conti fatti, gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi dell’intera serie storica, a conferma di una tendenza sempre più chiara.

I numeri, come sempre, parlano chiaro e ci permettono di affermare, senza alcuna possibilità di smentita, che l’anno appena concluso ha conquistato una poco onorevole medaglia di bronzo.

Il nuovo meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: a Mompiano, negli ultimi dieci anni, sono caduti solo quarantasei centimetri di neve. Pochissimi, soprattutto se pensiamo che dal 2005 al 2015 l’accumulo complessivo aveva superato i tre metri. D’altronde, come abbiamo avuto modo di constatare più volte, l’ultimo decennio è stato caratterizzato da un vero e proprio crollo della nevosità in pianura padana.

Ed ora, spazio al nuovo quiz.