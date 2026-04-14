Nell’aprile di 35 anni fa a Brescia cominciò a nevicare

Parlare di neve a metà aprile può sembrare una follia, ma la nostra serie storica ci insegna che in questo periodo dell’anno tutto è possibile. Se nel 2011 arrivò un vero e proprio anticipo d’estate, con punte di quasi 33 gradi in città, nel 1991 fu invece un incredibile colpo di coda invernale a catturare l’attenzione dei bresciani.

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Andiamo con ordine: nel pomeriggio del 16 aprile splendeva il sole, con temperature vicine ai 23-24°C, e in pochi potevano immaginare ciò che sarebbe accaduto poche ore dopo. Il giorno seguente una massa d’aria fredda bussò alle porte della nostra provincia, favorendo un brusco calo termico, accompagnato da un peggioramento delle condizioni atmosferiche, ma la vera sorpresa arrivò all’alba del 18 aprile, quando dal cielo iniziarono a cadere soffici fiocchi di neve.

Una sottile coltre bianca coprì prati e tetti della città e le temperature crollarono: la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una massima di +4,6°C, come in pieno inverno. In Emilia-Romagna la «dama bianca» fece sul serio e l’accumulo, a Modena, superò i 10 centimetri.

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Previsioni: un po’ di variabilità e temperature stazionarie

Tornando al presente, ieri mattina è arrivata la prima perturbazione di questo mese, ma gli accumuli sono stati irrisori. Il vento ha soffiato con forza, soprattutto verso l’ora di pranzo, e l’anemometro installato sul colle Cidneo ha rilevato raffiche vicine ai 60 chilometri orari.

Le previsioni per oggi annunciano una variabilità tipicamente primaverile, con temperature stazionarie: le massime, che una settimana fa avevano raggiunto i 25-26°C, si stanno finalmente avvicinando alla media, mentre le minime continuano ad essere molto alte per il periodo.

Il meteoquiz

Una settimana fa vi abbiamo chiesto di scavare nei vostri ricordi, per individuare cosa accadde l’8 aprile 2003, e la maggior parte dei lettori ha risolto correttamente il «meteoquiz»: la stazione meteorologica di Mompiano rilevò una minima pienamente invernale, pari a -2,8°C. Ironia della sorte, poco dopo iniziò l’estate più calda di sempre. Per il nuovo quesito facciamo un altro viaggio nel passato e vi chiediamo di individuare il record relativo alla giornata di aprile più piovosa di tutta la nostra serie storica.