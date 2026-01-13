Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo

È l’inizio d’anno più freddo dal 2009

Riccardo Paroni
Le previsioni per i prossimi giorni annunciano un deciso rialzo delle temperature minime. Questa fase fredda, seppur degna di nota, non è stata eccezionale
Un'abbondante brinata, fotografata a Mompiano nei giorni scorsi - © www.giornaledibrescia.it
Un'abbondante brinata, fotografata a Mompiano nei giorni scorsi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Le previsioni per i prossimi giorni annunciano un deciso rialzo delle temperature minime, che farà calare il sipario su questa prolungata parentesi accompagnata da temperature inferiori alla media, dunque è tempo di tirare le somme.

Il bilancio

La prima decade di questo mese, secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, è entrata in archivio con una temperatura media pari a 0,0°C: per trovare un inizio d’anno più freddo dobbiamo tornare al 2009, quando i primi dieci giorni di gennaio fecero registrare una media di -1,8°C. Se prendiamo in considerazione l’intera serie storica, iniziata nel lontano 1951, scopriamo che le prime decadi di gennaio più fredde di quella appena conclusa sono state diciannove: al primo posto, con notevole distacco, troviamo il periodo 1-10 gennaio 1985, che si concluse con una temperatura media incredibilmente bassa, pari a -6,0°C.

Anche se parliamo di singoli valori, la parentesi fredda delle ultime settimane non è stata certamente da record: in viale Bornata le minime sono scese fino a -7°C: niente a che vedere con i -17°C rilevati nel 1985 e con molte altre temperature raggiunte negli ultimi settantacinque anni. Basti pensare ai -15°C del dicembre 1950, ai -13°C del febbraio 1956, ai -10°C del marzo 2005, e l’elenco potrebbe continuare con moltissimi altri esempi.

Come sempre, i numeri ci permettono di formulare giudizi equilibrati: a conti fatti, possiamo dire di aver vissuto una fase fredda degna di nota, ma non eccezionale.

Il nuovo meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: a Ghedi, all’alba del 11 gennaio 1985, scese fino a -19,4°C, un record tuttora imbattuto. Per il nuovo quesito, rimaniamo nell’ambito invernale e vi chiediamo di individuare l’unica affermazione priva di fondamento scientifico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
freddogelogennaioinvernoprevisionimeteoclimarecordnevemeteoquiz
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario