Il meteo dell’Epifania: benvenuto inverno, -4°C in città

Dopo il secondo mese di dicembre più caldo di tutta la serie storica di Ghedi, con l’inizio del nuovo anno l’inverno ha finalmente mostrato chiari segnali di risveglio. La prima irruzione fredda di stagione ha raggiunto il Nord Italia e le minime sono scese al di sotto della media, con intense gelate in tutta la pianura padana.

Le temperature

Ecco alcuni valori raggiunti ieri mattina in città e provincia: Sabbio Chiese -6,3°C, Vestone -5,4°C, Cazzago San Martino -4,4°C, Mompiano -4,2°C, Vallio Terme -3,6°C, Fornaci -3,1°C, Chiesanuova -2,9°C, Bagnolo Mella -2,7°C. Non si tratta certamente di numeri da record, tutt’altro, ma meritano comunque di essere sottolineati, in un’epoca in cui i rigori invernali sono diventati una merce sempre più rara. Il freddo, secondo le previsioni, ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni e la prima decade di gennaio entrerà in archivio con un’anomalia termica preceduta dal segno «meno».