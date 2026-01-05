Giornale di Brescia
Il meteo dell’Epifania: benvenuto inverno, -4°C in città

Riccardo Paroni
I due giorni di ponte che chiudono le festività natalizie sono caratterizzati da intense gelate: il freddo ci terrà compagnia
Cappotti e piumini in città: è arrivato davvero il freddo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Cappotti e piumini in città: è arrivato davvero il freddo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Dopo il secondo mese di dicembre più caldo di tutta la serie storica di Ghedi, con l’inizio del nuovo anno l’inverno ha finalmente mostrato chiari segnali di risveglio. La prima irruzione fredda di stagione ha raggiunto il Nord Italia e le minime sono scese al di sotto della media, con intense gelate in tutta la pianura padana.

Le temperature

Ecco alcuni valori raggiunti ieri mattina in città e provincia: Sabbio Chiese -6,3°C, Vestone -5,4°C, Cazzago San Martino -4,4°C, Mompiano -4,2°C, Vallio Terme -3,6°C, Fornaci -3,1°C, Chiesanuova -2,9°C, Bagnolo Mella -2,7°C. Non si tratta certamente di numeri da record, tutt’altro, ma meritano comunque di essere sottolineati, in un’epoca in cui i rigori invernali sono diventati una merce sempre più rara. Il freddo, secondo le previsioni, ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni e la prima decade di gennaio entrerà in archivio con un’anomalia termica preceduta dal segno «meno».

  3. Ricarica la pagina se necessario