Il meteo per il ponte dell’Immacolata: sereno e temperature sopra la media

Le previsioni meteorologiche per il ponte dell’Immacolata offrono uno scenario monotematico: tempo stabile, con qualche innocua nube di passaggio, e temperature nettamente superiori alla media del periodo, in particolar modo lunedì. Ecco, in estrema sintesi, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Le irruzioni fredde, protagoniste durante la terza ed ultima decade di novembre, sono ormai un lontano ricordo: il mese di dicembre è iniziato in compagnia di una massa d’aria piuttosto mite per il periodo e la tendenza a medio-lungo termine non lascia intravedere cambiamenti degni di nota.

Ieri mattina la pianura bresciana si è svegliata con temperature minime vicine ai 7-8°C, mentre le massime hanno sfiorato i 12°C: si tratta di valori molto elevati per il mese di dicembre. Secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, ieri abbiamo vissuto la quarta giornata consecutiva più calda della media e, salvo improbabili colpi di scena, almeno per altri dieci giorni le anomalie termiche saranno a senso unico. I meteorologi dovranno inevitabilmente ripetere lo stesso ritornello: «Temperature superiori alla norma». Per il resto, poco o nulla da segnalare: nelle prossime notti potrà tornare un po’ di nebbia, in particolar modo nelle zone di aperta campagna, e un’estesa area di alta pressione impedirà alle perturbazioni di raggiungere la nostra provincia.

I modelli matematici non lasciano dubbi: la prima metà di dicembre si concluderà senza irruzioni fredde degne di questo nome e l’inverno, che secondo il calendario meteorologico è iniziato lunedì scorso, proseguirà all’insegna della mitezza fino a data da destinarsi.