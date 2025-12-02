I record storici stabiliti in dicembre, da -15°C a +20°C

Ieri, secondo il calendario meteorologico, è ufficialmente iniziato l’inverno. Sarà, per l’ennesima volta, una stagione più calda della media? Riuscirà a regalare qualche gioia agli amanti del freddo e della neve?

Lo scopriremo solo vivendo, ma i numeri degli ultimi anni non lasciano ben sperare: dal 2016 al 2025 i cosiddetti nivofili, che sognano di rivedere la pianura bresciana sotto una soffice coltre bianca, hanno avuto pochissime soddisfazioni, mentre nei primi quindici anni del nuovo millennio non sono mancati gli episodi degni di nota, anche durante il mese di dicembre: dalla suggestiva nevicata natalizia del 2000 al «blizzard» del 13 dicembre 2001, senza dimenticare le splendide fioccate del 2005, del 2009 e del 2012.

I record storici di dicembre

Il record di freddo di tutta la nostra serie storica, per quanto riguarda l’ultimo mese dell’anno, risale all’alba del 30 dicembre 2005, quando l’osservatorio di Ghedi rilevò una minima incredibilmente bassa, pari a -15,2°C. Se invece parliamo di caldo anomalo, il primato è molto più recente: nel pomeriggio del 23 dicembre 2023 la stazione meteorologica dell’istituto Pastori rilevò una massima dal sapore pienamente primaverile, pari a +20,2°C. Quest’anno le previsioni annunciano una prima decade di dicembre senza eccessi: i modelli matematici non lasciano intravedere irruzioni fredde degne di nota, almeno per il momento.

Il nuovo meteoquiz

Non sappiamo se e quando arriverà la neve in pianura, ma nell’attesa sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: lo spessore della coltre bianca dev’essere misurato su un’asse di legno. Si tratta di una regola stabilita per garantire l’omogeneità nell’archiviazione dei dati: misurare i centimetri di neve su un prato non è corretto, perché la presenza di erba o foglie secche può creare uno spessore aggiuntivo. Ora spazio al nuovo quesito, che richiederà molta pazienza: per conoscere la risposta esatta dovremo attendere il termine della stagione invernale.