È arrivata la prima neve, ma ora le temperature sono in aumento

Come sempre, quando si parla di meteorologia e climatologia, contano solo i numeri. Le discussioni «da bar» su quanto le temperature siano alte o basse non possono diventare il metro di giudizio, perché la scienza non è fatta di opinioni, ma di dati, oggettivi e insindacabili.

Quando si analizza il bilancio termico di un determinato periodo, è importante specificare la località e la media di riferimento: in questo caso parliamo di Ghedi e ci confrontiamo con la media relativa al trentennio che va dal 1991 al 2020. Chiariti questi aspetti, proviamo a dare un’occhiata al bilancio termico parziale di questo mese: dal 1° novembre al 25 novembre abbiamo vissuto tre giornate più calde della media, dieci nella norma e dodici più fredde della media.

L’anomalia termica mensile è di circa -1°C, a conferma di un periodo piuttosto rigido. Su questo dato pesa in modo decisivo il fenomeno dell’inversione termica, che nelle scorse settimane ha favorito più volte il ristagno di aria fredda negli strati più bassi dell’atmosfera: se, anziché fare riferimento ai dati di Ghedi, ci spostassimo in collina o in montagna, il bilancio termico cambierebbe in modo evidente.

Dopo la prima neve, temperature in aumento

Alcuni giorni fa è arrivata anche la prima neve di stagione a quote collinari, ma ora le temperature sono aumentate con decisione: ieri mattina, in città, la minima non è riuscita a scendere sotto i +6°C, e nei prossimi giorni non sono previsti cali termici degni di nota. Niente a che vedere con quel che accadde cinquantotto anni fa: all’alba del 30 novembre 1966 la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una minima da brividi, pari a -8,2°C. Altri tempi.

Oggi può ancora capitare di imbattersi in brevi parentesi fredde, ma le anomalie termiche sono quasi sempre di segno opposto, come dimostrano le statistiche dell’ultimo decennio, che costituiscono l’oggetto del nuovo meteoquiz settimanale. Prima di mettere alla prova i nostri lettori, scopriamo insieme la soluzione del quesito di martedì scorso: l’ultima partita disputata al Rigamonti durante una nevicata risale al 31 gennaio 2012, quando Brescia e Juve Stabia si divisero la posta in gioco, con uno 0-0 condizionato dalle condizioni atmosferiche quasi proibitive.

Per il nuovo quiz, prendiamo in considerazione il bilancio termico di Ghedi relativo agli ultimi dieci anni, ovvero centoventi mesi, dal novembre 2014 all’ottobre 2024.