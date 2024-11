Prima neve in città: lieve spolverata in Maddalena

Le previsioni meteo per il fine settimana del 23 e 24 novembre parlano di cielo sereno, a fronte di un paio di giorni nei quali invece si sono registrate temperature piuttosto rigide.

Crollo termico

Come spiega l’esperto di meteorologia Riccardo Paroni nella rubrica quotidiana sul Giornale di Brescia, nella mattina del 21 novembre la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una minima di -3,7°C, che fa parlare di un vero e proprio crollo termico rispetto ai giorni precedenti. Anche in città il freddo si è fatto sentire e dopo i -3,3°C della mattinata, nella sera sul monte Maddalena si è verificata anche la prima lieve nevicata.

Le nevicate

Nevicata sul monte Maddalena a Brescia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Non solo in Maddalena: anche in provincia è arrivata la prima neve, da Ponte di Legno e l’alta Valle Camonica all’alta Valtrompia (dal tardo pomeriggio), da Lumezzane alla Franciacorta e fino all’alta Valsabbia (le Pertiche) e al monte Maniva.