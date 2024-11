Novembre e primi fiocchi: le principali nevicate a Brescia

Novembre, che secondo il calendario meteorologico è l’ultimo mese dell’autunno, a volte porta con sé le prime fioccate di stagione a quote collinari o addirittura pianeggianti. Come abbiamo ricordato più volte, fra il 3 e il 4 novembre 1980 si verificò una nevicata eccezionalmente precoce, con circa 10 centimetri in città, ma nel recente passato troviamo altri esempi. Il 24 novembre 2008 i fiocchi imbiancarono Brescia, con un accumulo di circa 2-3 centimetri, e cadde qualche fiocco anche il 28 novembre 2010.

Da segnalare l’episodio del 21 novembre 2013, quando la neve scese fin verso i 300 metri di quota. I più attenti tifosi del Brescia Calcio ricorderanno invece la nevicata del 26 novembre 2005: in quell’occasione le Rondinelle uscirono vittoriose da un Rigamonti imbiancato, dopo aver sconfitto l’Atalanta grazie al gol segnato da Possanzini al trentesimo del primo tempo.

Finora è un novembre piuttosto freddo

Tornando al presente, merita di essere sottolineato il cambio di rotta avvenuto a cavallo tra ottobre e novembre: se il mese scorso era riuscito a portare quasi 300 millimetri nel pluviometro dell’istituto Pastori, le prime due decadi di novembre sono trascorse in compagnia di un’estesa area di alta pressione. In compenso, le temperature sono state piuttosto basse: secondo i dati di Ghedi, finora abbiamo vissuto tre giornate più calde della media, sei nella norma e nove più fredde della media. Merito (o colpa) dell’inversione termica, che si è fatta sentire soprattutto nella Bassa bresciana, dove non sono mancate fitte nebbie.

Il nuovo meteoquiz

Le previsioni annunciano un nuovo calo termico tra giovedì e venerdì, probabilmente accompagnato da qualche fiocco a bassa quota. Nell’attesa, sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: la neve, in alcuni casi, può cadere anche con temperature superiori ai 2-3°C. I fattori in gioco sono due: da un lato l’intensità delle precipitazioni, dall’altro le condizioni termo-igrometriche lungo la colonna d’aria, ovvero l’andamento della temperatura e dell’umidità a varie quote.

Il nuovo quiz riguarda la neve e... lo sport. Poco fa abbiamo ricordato ciò che accadde il 26 novembre 2005, ma non è stata l’ultima volta in cui i fiocchi sono caduti in occasione di una partita casalinga del Brescia.