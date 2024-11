Con l’inversione termica torna anche la nebbia

Il terzo e ultimo mese dell’autunno meteorologico è iniziato con temperature superiori alla media del periodo, ma tra domenica e lunedì si è verificato un evidente calo. Ciò non è avvenuto in quota, dove minime e massime sono rimaste insolitamente miti, ma in pianura, grazie alla cosiddetta inversione termica.

Cos’è l’inversione termica

Tecnicamente si tratta dell’inversione del normale gradiente termico verticale. Tradotto: fa più freddo in pianura che in montagna.

Si tratta di un fenomeno tipico dei mesi tardo-autunnali e invernali, ma fa la sua comparsa solo in condizioni di alta pressione e spesso è accompagnato da fitte foschie o nebbie, proprio come è accaduto negli ultimi giorni.

Ieri mattina la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una minima di +6,6°C, mentre in cima al monte Guglielmo, ad oltre 1.800 metri di quota, la temperatura non è riuscita a scendere sotto i +8°C. Un classico esempio di inversione termica.