Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

Capricci estivi, dai +7,6°C del 1963 alla neve d’agosto del 2018

Dopo mesi trascorsi a commentare pomeriggi bollenti, notti tropicali e record storici, andiamo alla ricerca delle irruzioni fredde fuori stagione che in passato hanno suscitato curiosità e stupore
Riccardo Paroni
Un cristallo di neve - © www.giornaledibrescia.it
Un cristallo di neve - © www.giornaledibrescia.it

I giorni passano e l’estate si avvia verso il suo inevitabile declino: secondo il calendario meteorologico, il 1° settembre prenderà ufficialmente il via la stagione autunnale. Il passaggio di consegne fra estate e autunno, nella maggior parte dei casi, richiede tempo e avviene in varie fasi, con l’alternanza di parentesi fresche e ondate di caldo, via via meno intense e durature.

Una cosa è certa: minime e massime non raggiungeranno più i picchi della prima metà di agosto. La storia degli ultimi decenni insegna che superare i 30 gradi in settembre non è poi così raro, ma oggi non abbiamo alcuna intenzione di parlare di caldo anomalo. Dopo mesi trascorsi a commentare pomeriggi bollenti, notti tropicali e record storici, stavolta cambiamo registro e andiamo alla ricerca delle irruzioni fredde fuori stagione che in passato hanno suscitato curiosità e stupore.

Il freddo risveglio del 22 agosto 1963

Era l’agosto del 1963, un paio di mesi prima era stato eletto Papa Paolo VI e Martin Luther King stava per pronunciare il celebre discorso «I have a dream», in primavera i Beatles avevano pubblicato il loro primo album e nei cinema italiani era uscito 8½ di Fellini. Ferragosto era passato da poco quando una massa d’aria fredda raggiunse il Nord Italia, provocando un vero e proprio crollo delle temperature: all’alba del 22 agosto la stazione meteorologica dell’istituto Pastori rilevò una minima di +7,6°C, stabilendo un record mensile tuttora imbattuto.

Nel 2006

Fu di certo meno eclatante, ma merita di essere ricordato anche il mese di agosto del 2006, che a Mompiano si fece notare per una particolarità: la temperatura non raggiunse mai i 30 gradi. Numerose parentesi instabili, accompagnate da bruschi cali termici, coinvolsero la nostra provincia e il caldo anomalo rimase ben lontano dal Nord Italia. Nel quartiere situato ai piedi del colle di San Giuseppe il picco più alto, pari a +29,6°C, fu rilevato nel pomeriggio del 7 agosto, mentre le minime scesero sedici volte sotto la soglia dei +15°C. La pioggia cadde con generosità e l’ultimo giorno del mese ci regalò una minima di +10,2°C

La neve di fine estate del 2018

Per concludere questa carrellata tra i capricci estivi del passato, torniamo indietro nel tempo di otto anni: il 26 agosto 2018 una massa d’aria fredda superò le Alpi e raggiunse la Pianura padana, favorendo una rapidissima diminuzione delle temperature. In alcune vallate alpine la neve cadde fin verso i 1.300-1.400 metri di quota, evento insolito per il periodo. Come dimostra il bilancio degli ultimi duecento mesi, anche allora la bilancia pendeva inequivocabilmente dalla parte del caldo anomalo, ma per fortuna, di tanto in tanto, capitava (e capita ancora) di assistere a brevi parentesi fredde. Le classiche eccezioni che confermano la regola.

Il meteoquiz

Prima di scoprire insieme il nuovo meteoquiz, ecco la risposta al quesito di una settimana fa: a Brescia, l’ultima nevicata con un accumulo superiore ai 15 centimetri risale al 5-6 febbraio 2015, quando la coltre bianca si avvicinò ai 20 centimetri, causando notevoli disagi a causa delle temperature superiori allo zero, che resero i fiocchi umidi e pesanti, tanto da spezzare i rami di numerosi alberi. Ora parliamo di previsioni a lunghissimo termine e del famigerato Super Niño.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
estateprevisioniinvernocaldofreddoneveagosto

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Con la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaCon la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaSCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoGiustacchini e il rientro a scuola tra solidarietà, sconti e festeGiustacchini e il rientro a scuola tra solidarietà, sconti e feste

Dal riciclo zaini con Caritas alle promozioni sulla cancelleria, la campagna accompagna le famiglie anche con eventi presso gli store