Agosto ancora afoso, ma stasera è prevista una breve tregua

Dopo un mese di luglio caratterizzato da temperature nettamente superiori alla media, anche la prima decade di agosto si preannuncia molto calda, ma senza picchi termici clamorosi.

Andiamo con ordine: secondo le previsioni, oggi vivremo l’ennesima giornata afosa, con minime superiori ai 23-34°C e massime vicine ai 34-35°C, ma l’esteso anticiclone responsabile del caldo anomalo inizierà a indebolirsi, mostrando segni di cedimento soprattutto in serata, quando tuoni e fulmini potranno movimentare l’atmosfera a ridosso dei rilievi. Non è escluso che i fenomeni temporaleschi possano, a tratti, raggiungere la pianura.

Domani proseguirà questa breve fase variabile, ma le incognite sono numerose e rendono la previsione particolarmente complicata: non stiamo parlando di una vera e propria perturbazione, ma solo di una parentesi instabile tipicamente estiva, con fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo. Durante gli eventuali rovesci potremo apprezzare un temporaneo calo termico, mentre nel fine settimana le temperature torneranno ad aumentare, pur senza raggiungere picchi eccessivi.

Per quanto riguarda le previsioni a medio-lungo termine, possiamo già dare per scontato il bilancio termico della prima decade di agosto, che entrerà in archivio con temperature superiori alla media. Non ci sono i presupposti per ondate di caldo record, ma le anomalie continueranno ad essere a senso unico e, per il momento, non arriveranno vere e proprie pause in grado di interrompere in modo significativo il predominio dell’alta pressione.