Ecco com'è cambiata la nostra estate

Ieri, per il decimo giorno consecutivo, le stazioni meteorologiche bresciane hanno rilevato temperature nettamente superiori alla media. Ecco alcune massime: Chiesanuova +35,9°C, Fornaci +35,4°C, Roncadelle +35,1°C, Brandico +35,0°C, Cazzago San Martino +34,6°C. Domani tireremo le somme, ma con ogni probabilità il periodo compreso fra l’11 e il 20 luglio entrerà nella top five delle seconde decadi di luglio più calde di tutta la serie storica bresciana.

Il grafico relativo alla media delle massime relative alla seconda decade di luglio - © www.giornaledibrescia.it

Se in più occasioni abbiamo parlato di caldo anomalo, un motivo c’era, e la conferma arriva dai dati: per capire quanto sia cambiato, nel corso del tempo, il nostro clima estivo, basta dare un’occhiata alla preziosa serie storica di Ghedi e, in particolare, alle temperature massime relative alla seconda decade di luglio. Ebbene, nel ventennio compreso fra il 1951 e il 1970 la media era di +28,5°C, mentre nel ventennio 2005-2024 la stessa media è arrivata a +31,0°C. Un aumento che, come si nota dal grafico realizzato dall'esperto meteo Stefano Masneri, si è trasformato in una vera e propria impennata nel periodo più recente. Le ondate di caldo anomalo esistono da sempre, nessuno lo nega, ma in passato rappresentavano un’eccezione mentre oggi, purtroppo, si sono trasformate in spiacevoli compagne di viaggio di tutte le nostre stagioni estive.

Le previsioni

Oggi, tanto per cambiare, le temperature supereranno i 34-35°C e domani vivremo un’altra giornata molto più calda della media, mentre fra domenica e lunedì, se la tendenza sarà confermata, assisteremo ad un parziale ridimensionamento della calura. Non sarà un vero e proprio cambio di rotta, ma solo un’attenuazione del caldo anomalo. Di questi tempi, ci dobbiamo accontentare.