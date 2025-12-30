Ricordiamo il gelo e la neve di vent'anni fa

Negli ultimi anni le ondate di freddo degne di questo nome sono diventate sempre più rare, e di conseguenza anche la nevosità in pianura è letteralmente crollata. L’ultima apparizione della «bianca visitatrice», in città, risale al 19 gennaio 2023: fu un episodio del tutto trascurabile, con un solo centimetro di accumulo a piedi del colle di San Giuseppe.

Ben diverso ciò che accadde vent’anni fa, quando neve e gelo diedero spettacolo in tutta la pianura bresciana. Tutto iniziò con un nucleo di aria molto fredda, che il 28 dicembre 2005 raggiunse il Nord Italia, dopo aver attraversato la valle del Rodano: si formò così un’area di bassa pressione, foriera di intense precipitazioni nella parte orientale della Lombardia.

La neve cadde a larghe falde e l’accumulo, a Brescia, sfiorò i 20 centimetri, prima delle schiarite notturne che favorirono un rapido calo termico. Il risveglio del giorno seguente fu davvero magico: il cielo azzurro, solcato da piccole nubi tinte di rosa, fece risaltare il candore della neve, mentre le temperature in città scesero fin verso i -7°C, regalando atmosfere d’alta montagna. Due giorni dopo il gelo raggiunse l’apice: all’alba del 30 dicembre la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una minima eccezionalmente bassa, pari a -15,2°C.

Il nuovo meteoquiz

È arrivato il momento di svelare la soluzione dell’ultimo meteoquiz: come indicato correttamente da molti lettori, la nevicata natalizia del 2000 iniziò nel pomeriggio della Vigilia, per poi concludersi all’alba del 25 dicembre. Per il nuovo quesito, restiamo nell’ambito delle statistiche invernali.