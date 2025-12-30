Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo

Ricordiamo il gelo e la neve di vent'anni fa

Riccardo Paroni
Negli ultimi anni le ondate di freddo degne di questo nome sono diventate sempre più rare, e di conseguenza anche la nevosità in pianura è letteralmente crollata
Roncadelle durante l'intensa nevicata del 28 dicembre 2005 - Foto Stefano Masneri
Roncadelle durante l'intensa nevicata del 28 dicembre 2005 - Foto Stefano Masneri
AA

Negli ultimi anni le ondate di freddo degne di questo nome sono diventate sempre più rare, e di conseguenza anche la nevosità in pianura è letteralmente crollata. L’ultima apparizione della «bianca visitatrice», in città, risale al 19 gennaio 2023: fu un episodio del tutto trascurabile, con un solo centimetro di accumulo a piedi del colle di San Giuseppe.

Ben diverso ciò che accadde vent’anni fa, quando neve e gelo diedero spettacolo in tutta la pianura bresciana. Tutto iniziò con un nucleo di aria molto fredda, che il 28 dicembre 2005 raggiunse il Nord Italia, dopo aver attraversato la valle del Rodano: si formò così un’area di bassa pressione, foriera di intense precipitazioni nella parte orientale della Lombardia.

La neve cadde a larghe falde e l’accumulo, a Brescia, sfiorò i 20 centimetri, prima delle schiarite notturne che favorirono un rapido calo termico. Il risveglio del giorno seguente fu davvero magico: il cielo azzurro, solcato da piccole nubi tinte di rosa, fece risaltare il candore della neve, mentre le temperature in città scesero fin verso i -7°C, regalando atmosfere d’alta montagna. Due giorni dopo il gelo raggiunse l’apice: all’alba del 30 dicembre la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una minima eccezionalmente bassa, pari a -15,2°C.

Il nuovo meteoquiz

È arrivato il momento di svelare la soluzione dell’ultimo meteoquiz: come indicato correttamente da molti lettori, la nevicata natalizia del 2000 iniziò nel pomeriggio della Vigilia, per poi concludersi all’alba del 25 dicembre. Per il nuovo quesito, restiamo nell’ambito delle statistiche invernali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
meteoquizfreddonevegelometeonevosità
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario