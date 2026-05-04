Il viaggio una missione sociale: l’avventura strumento educativo
Con «Scalo sogni», ideato da Tony Massardi ed Ettore Campana, all’istituto Sraffa il racconto di chi ha girato in solitaria per il mondo
L'incontro allo Sfraffa - © www.giornaledibrescia.it
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