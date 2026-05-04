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Il viaggio una missione sociale: l’avventura strumento educativo

Con «Scalo sogni», ideato da Tony Massardi ed Ettore Campana, all’istituto Sraffa il racconto di chi ha girato in solitaria per il mondo
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

Giornalista

L'incontro allo Sfraffa - © www.giornaledibrescia.it
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Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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