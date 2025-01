Il «Winter Alpine Tour» di Ettore Campana

«Winter Alpine Tour» è il titolo che Ettore Campana, uomo bresciano mai sazio di avventure in montagna, ha assegnato al suo più recente progetto da poco concluso di bikepacking e scialpinismo.

La finalità del suo breve ma intenso e particolare viaggio è stata quella di esplorare le Alpi nella stagione più fredda. Il percorso realizzato in otto giorni è iniziato a Edolo e ha avuto fine a Rovereto, con transito in Engadina, Austria e Alto Adige.

Nonostante le scarse condizioni di innevamento delle scorse settimane sulle Alpi centro-orientali Campana è riuscito a salire diverse vette, utilizzando spesso le piste da sci come percorso di avvicinamento. Per compiere le sue ascensioni ha temporaneamente legato la fedele bicicletta alla base degli impianti o fuori dai rifugi, per recuperarla alla fine di ogni giro.

Ancora una volta, come nei suoi precedenti viaggi, le strutture di ricovero utilizzate per la notte sono state di fortuna, con bivacchi in luoghi al coperto nei quali preparare una cena con il fornelletto, ma talvolta solo semi riparati dalle fredde condizioni atmosferiche di stagione.

Cosa si impara da questi brevi e intensi viaggi? Che i materiali per lo scialpinismo non proteggono adeguatamente alle severe condizioni alle quali espone la pedalata sulle strade, soprattutto in discesa. La rimanente parte dell’attrezzatura già utilizzata in Karakorum si è invece rivelata idonea, con suggerimenti ricavati per apportare miglioramenti. Il tour è finito anticipatamente anche perché una delle scarpette interne degli scarponi ha ceduto e si è rotta. È stata comunque una bella esperienza, della quale fare tesoro per le prossime spedizioni.

In otto giorni Campana ha percorso 520 chilometri, 444 in bici e 76 sugli sci, per un dislivello positivo di 13.345 metri, 5200 in bicicletta e 8145 sugli sci.

La temperatura minima registrata è stata di 15 gradi sotto zero a Pontresina, 0 gli euro spesi per dormire. Al freddo si risparmia.