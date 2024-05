Torna l’«Epica Camonica», la pedalata che svela le bellezze della Valcamonica

Cresce l'attesa per l'«Epica Camonica», pedalata amatoriale (aperta anche alle e-bike) porterà i partecipanti a percorrere il tratto iniziale della Ciclovia dell'Oglio, ammirando alcuni degli scorci più suggestivi della Valcamonica.

L'iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà l'1 giugno: partenza da Ponte di Legno, poi una traversata di 91 chilometri con arrivo a Pisogne, sul lago d'Iseo. Lungo il tragitto è previsto anche un pranzo, e al traguardo verrà organizzata una festa con ristoro e birra artigianale.

Tra le novità di quest'edizione, organizzata da un comitato spontaneo di appassionati con il supporto di Consorzio Pontedilegno-Tonale, Comunità Montana di Valle Camonica, Assocamuna, Parco dell'Adamello e dei Comuni di Darfo Boario Terme e Capo di Ponte, è il «Venerdì epico», un aperitivo in programma il giorno precedente al Caffè Roma in piazza a Ponte di Legno.

Sarà attivo anche un servizio bus provvisto di carrello bici per chi intende raggiungere Ponte di Legno dalla bassa valle, disponibile il pomeriggio del venerdì (alle 16.30), la mattina del sabato (alle 6.45, passando anche da Rogno e Esine) e il pomeriggio (alle 18.30, una volta conclusa la pedalata, per garantire il rientro ai biker dell’alta Valle Camonica). Il raduno si svolgerà anche in caso di pioggia. Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione, il rimando è al sito ufficiale dell'iniziativa.