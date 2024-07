Su Instagram spopolano le escursioni e i panini di montagna

Si dice: trekking, hiking, camminare in montagna. Si legge: un’attività classica e senza tempo che non passa mai di moda, sopravvivendo a palestre, padel e compagnia bella. Anche per questo motivo Instagram trabocca di account dedicati a camminate in montagna, sentieri e attività outdoor. E pure Brescia ha i suoi creator montani.

Panini di montagna

Giulia Telò e i suoi «Panini di montagna»

C’è per esempio Giulia Telò, che ha chiamato la sua pagina «Panini di montagna». Perché è appassionata di trekking, ma anche di specialini imbottiti. Bello mangiare in rifugio, ma vuoi mettere la soddisfazione di farcire un panino dopo avere attraversato boschi e sentieri per arrivare in vetta?

«Panini di Montagna» è quindi un’ode al panino imbottito in alta quota, ma anche alle stesse montagne. Ogni post, infatti, è un ritratto al panino con dettagliata descrizione, corredato dal racconto della camminata che ha portato al Colombé, alla piana del Gaver innevata o in cima alla ferrata di Pizzo Badile Camuno.

Leggi anche Cinque escursioni in Valtrompia che conducono a panorami mozzafiato

A luglio 2024 è a quota 12mila follower, suppergiù: li ha guadagnati panino dopo panino, vetta dopo vetta, in poco meno di due anni. «PdM» è nata infatti a luglio 2022. «La settimana prima di un matrimonio di amici stavo scorrendo la galleria del telefono per cercare delle foto e mi sono accorta che avevo un sacco di immagini in montagna», racconta Giulia. «C’erano sempre panorama e panino, panorama e panino. Ero sul divano e mi sono detta “Potrebbe essere una bella idea per una pagina Instagram, per essere d’ispirazione alle persone”: informare sulle camminate con uno spunto in più, unendo due cose che amo. Mostro il trekking e mostro il panino».

Nel giro di un paio di mesi – dopo i primi follower e le prime ricondivisioni, ma soprattutto dopo i primi panini di montagna postati direttamente dai follower nelle proprie storie con tag alla sua pagina – Giulia ha notato che la cosa piaceva e che i numeri crescevano. «Ho quindi pensato che potesse essere carino iniziare a coinvolgere salumerie e gastronomie, preparando i panini con i loro prodotti e taggandoli una volta in cima. Sto proprio parlando in questo momento con una gastronomia di Napoli e potrebbe nascere una collaborazione: chissà». Tutto è nato «un po’ così», sorride. «Il divano è sempre fonte di grandi sorprese».

@Oggigita

Alice ed Elisa, creatrici di «@oggigita»

E poi c’è @oggigita, che nome più semplice e diretto non avrebbe potuto scegliere per una pagina che raccoglie in maniera ordinata escursioni e camminate dalla provincia, partendo dalla Valle Sabbia. Le sue creatrici sono infatti di Odolo e di Sabbio Chiese. Alice ha appena terminato l’università e si sta affacciando sul mondo del lavoro. Elisa si occupa di social media marketing. «@oggigita è nata nei mesi successivi alla pandemia, quelli del coprifuoco e della autocertificazioni», racconta Alice.

Leggi anche I 10 sentieri bresciani più panoramici per il trekking in mezzo alla natura

«Un pomeriggio, durante una passeggiata, io ed Elisa ci siamo rese conto che avevamo fatto fatica a trovare informazioni dettagliate sull’itinerario. Era una camminata per nulla turistica e poco frequentata. Durante la discesa dal rifugio ci siamo dette: “Perché non creare uno spazio, una raccolta di escursioni, che sia ordinata e differente da ciò che si trova in internet, dove le informazioni sono sparse e sempre diverse?”». Hanno quindi raggruppato diverse camminate della zona e della provincia, a volte scavallando i confini, aprendo «@oggigita».

Leggi anche Poi non dite che a Brescia non c’è mai niente di diverso da fare

Ogni territorio ha un colore abbinato, in modo che sia facilmente leggibile e in modo che chi stia cercando un’escursione in una determinata valle possa scorrere in maniera veloce, trovandole immediatamente. «Per ogni trekking forniamo le informazioni indispensabili, quelle da sapere prima di avventurarsi nell’escursione». E quindi: distanza, dislivello, durata e difficoltà. A questi parametri si aggiunge un piccolo racconto della camminata, con punti di partenza e arrivo, abbigliamento consigliato, possibili rifugi, eventuali fonti d’acqua, e così via.

«Lo scopo è fornire spunti, idee e anche informazioni specifiche, se una persona ha già in mente l’escursione». Negli ultimi tempi la pagina si è anche evoluta. Si trovano «Area ciaspolate», «Area ferrate», «Area camminate italiane e internazionali», «Area cammini»… «Ogni tanto organizziamo anche gite di gruppo: mettiamo le storie su Instagram qualche giorno prima e ci organizziamo con i partecipanti».

La camminata per tutti che Alice ed Elisa consigliano? Per la prima è il Monte Pizzocolo sopra Toscolano Maderno, che s’affaccia sul lago di Garda e che è incredibilmente panoramica. «Ci sono diversi sentieri con varie difficoltà: è davvero per tutti. In cima si incontra sempre qualcuno». Per Elisa non si possono invece perdere i laghetti del Bruffione, da raggiungere tramite il giro ad anello che dura circa cinque ore. «È molto panoramico: si arriva alla piana di Bruffione e prendendo la strada sterrata si arriva al Bivacco Passo Bruffione. Seguendo l’Alta Via del Caffaro è possibile ammirare i laghetti dall’alto, prima di raggiungerli. È davvero molto bella. Chi è meno allenato può arrivare alla piana e ai laghetti tramite il sentiero classico: il dislivello è minore, ma il panorama è comunque stupendo».

«Siamo molto soddisfatte», dicono le due. «Abbiamo creato qualcosa che in Valsabbia non c’era. Il futuro della pagina? È un’incognita. Per ora è uno spazio a cui dedichiamo il nostro tempo libero coltivando la passione. Speriamo che il progetto assuma una struttura più formale, che non si limiti alla sola pagina Instagram. Abbiamo accettato diverse collaborazioni e siamo contente quando ci coinvolgono in iniziative che rispettano i nostri valori. Continueremo anche a organizzare le gite di gruppo: ci danno tanta soddisfazione».