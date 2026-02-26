Sostenibilità e sport: lo Stelvio si prepara per lo Skimofestival

La sostenibilità della fruizione sportiva della montagna è il tema del progetto «CON-SCI in natura» promosso dal Parco Nazionale dello Stelvio che riguarda lo scialpinismo. L’area nazionale protetta che copre anche vaste porzioni del territorio dell’alta Valle Camonica ospiterà dal 6 al 8 marzo lo Skimofestival, un evento di tre giorni dedicato al mondo dello scialpinismo.

L’uomo impatta sulla natura

In riferimento a questo importante momento di aggregazione, l’ente parco e gli organizzatori hanno scelto di valorizzare l’evento trasformandolo in un’opportunità per iniziare da subito a condividere buone pratiche, consapevolezze e limiti legati all’attività che pone a contatto gli sportivi amanti della neve con i preziosi contesti naturali, all’insegna del piacere, della libertà e della sfida personale. «Anche quando crediamo di muoverci in sintonia con la Natura», è il messaggio divulgato dal Parco, «la nostra presenza genera comunque un impatto», e piccoli gesti e scelte consapevoli possono fare la differenza per garantire una pratica sportiva rispettosa delle componenti naturali e degli ambienti in cui si svolge.

La stagione invernale

Nella stagione invernale le condizioni ambientali sono particolarmente difficili per le specie faunistiche, che devono affrontare il freddo, la scarsità di cibo e le difficoltà negli spostamenti che trasformano ogni movimento in una prova di sopravvivenza. Cervi e camosci ad esempio hanno sviluppato strategie per ridurre al minimo il consumo di energia, indispensabile per sopravvivere, e rimangono nelle loro aree di rifugio protette dai predatori dove riescono a conservare il calore, muovendosi solo per la ricerca del cibo. Quando vengono disturbati però sono costretti a fuggire, consumando in pochi istanti energia preziosa: una corsa nella neve profonda può richiedere uno sforzo fino a 60 volte maggiore rispetto alle condizioni ambientali normali.

E’ necessario quindi, rimarca il Parco per essere «CON-SCI in natura», evitare i margini del bosco, i pendii e le aree libere dalla neve, mantenere il silenzio e tenere sempre i cani al guinzaglio. Per informazioni sul progetto e sul festival si può scrivere a questo indirizzo mail. Sono previsti test e uscite di gruppo organizzate dalle guide alpine.