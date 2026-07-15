Montagna, «la paura dei costi non può ritardare una richiesta d’aiuto»

L’appello alla responsabilità di Cai e Cnsas: «Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico non chiede direttamente pagamenti alle persone soccorse: eventuali compartecipazioni sono stabilite da norme regionali e valutate dalle aziende sanitarie»

15 luglio 2026 2 ' di lettura

Un intervento del Cnsas Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti montagnaCaiCnsassoccorso Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...