Giornale di Brescia
Abbonati
Outdoor
OutdoorGDB+Storie

Gestire un rifugio a 30 anni: come procede l’avventura di Sara e Francesco

La struttura si trova ai piedi della Concarena, a quasi due ore da Ono San Pietro, e i due giovanissimi sono alla loro terza stagione. «Il menù del giorno varia di volta in volta con cucina casereccia e locale, quella dei nonni»
Ruggero Bontempi
Francesco Cavagnoli e Sara Bianchi
Francesco Cavagnoli e Sara Bianchi

L’accoglienza giovanile in un rifugio si sperimenta nella media Valle Camonica ai piedi della Concarena dove, nella Baita Iseo, Francesco e Sara sono sempre pronti ad accogliere gli escursionisti. I gestori di questa struttura sono Francesco Cavagnoli e Sara Bianchi. Francesco, 30 anni, è di Cerveno, amante della montagna e dell’outdoor. Sara, 26 anni da compiere, è originaria di Sovere. Sono sposati e vivono a Ono San Pietro ai piedi del rifugio.

Come si arriva?

Partendo da Ono San Pietro servono circa 1h e 45'. Il menù del giorno varia di volta in volta con cucina casereccia e locale, quella dei nonni, che per Francesco non è un modo di dire, dato che tanto del sapere è stato trasmesso dal nonno Venanzio e dalla nonna Rinella, gestori della Baita Iseo per 27 lunghi anni. È lui a raccontacelo.

Quando è partita la vostra gestione?

È appena iniziata la terza stagione. La prima, quella del 2024, era partita in corso d’opera per ritardi burocratici.

Il rifugio Baita Iseo
Il rifugio Baita Iseo

Cosa vi ha spinto a gestire un rifugio?

Principalmente sono cresciuto alla Baita Iseo, avendoci passato tutte le estati della fanciullezza e adolescenza. Da quando i nonni hanno lasciato la gestione nel 2017 è nato il desiderio di tornare e raccoglierne l’eredità. Sono passati alcuni anni ma alla fine il sogno si è avverato, soprattutto grazie a Sara, compagna di vita e di avventura. È stata lei a spingere tanto per buttarci, dopo avere ascoltato tutti i racconti e le storie sul rifugio. E poi tutti e due siamo attirati dalla natura e dalla montagna, ci piace viverci e ci piace viverla.

Quali escursioni consigliate nella zona?

La più bella e caratteristica è l’anello del Laghetto di Nuadè. Anche se il laghetto è ormai ridotto quasi solo alla sua sorgente, lungo questo itinerario si possono incontrare tante delle numerose peculiarità geologiche della Concarena, ammirando la sua dolomia e anche meravigliandosi davanti a fioriture uniche. Per chi vuole fare giri più lunghi invece si possono raggiungere il Passo Campelli e il Rifugio Campione. Infine, parlando di ascensioni, la più diretta è quella alla Cima Ladrinai, in circa 3h 30’ dal rifugio.

Contatti

L'accoglienza non si ferma al cibo: il rifugio è dotato di camerata grande e due camere più appartate. Nei mesi da maggio fino a ottobre l’apertura avviene nei weekend, e dall’inizio di giugno fino alla fine di settembre anche durante la settimana. Nel periodo invernale invece solo da Capodanno fino all’Epifania. Per contattare il rifugio visitare il sito web, il 388.4797490 (Francesco) o scrivere a rifugiobaitaiseo@gmail.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
rifugio Baita IseorifugioOno San Pietro

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Aree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura brescianaAree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura bresciana

Un viaggio nelle terre bresciane: Dai laghi alle montagne, dal corso dei fiumi ai boschi di pianura

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ