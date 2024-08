Polvere e fatica, da Padernello con la gravel scoprendo la Bassa

Con la gravel pedalando nel parco dell’Oglio nord, in Franciacorta, su Garda e Sebino, fino nel Cremonese, partendo da Padernello. Gli amanti delle due ruote hanno un appuntamento imperdibile: dal 30 agosto al 1° settembre torna, dopo il successo della prima edizione, «Strade Basse», evento cicloturistico dedicato alle gravel, bici con caratteristiche e pneumatici adatti allo sterrato e a sentieri, all’insegna del turismo lento e sostenibile.

L’evento, arricchito da numerose novità e iniziative collaterali, coinvolgerà circa 300 appassionati in bellissimi itinerari nel territorio bresciano.

L’idea è nata da Danilo Gorlani, guida cicloturistica - quest’anno affiancato nell’organizzazione dagli amici Marco Garda, Andrea Brognoli e da Elisa Gorlani - che durante i giorni bui della pandemia ha trovato conforto nel ritmo tranquillo della bici e ha deciso di condividere le meraviglie nascoste della Bassa bresciana e dei territori limitrofi. Con i suoi collaboratori, a partire da settembre 2023, ha creato itinerari e percorsi diversi che i cicloturisti attraverseranno nelle date dell’evento.

La proposta

Diversi i tracciati: ce ne sono da 68 km, 100 km e 200 km, tutti studiati per offrire i tragitti migliori attorno al castello di Padernello, all’interno del Parco dell’Oglio Nord, in parte della Franciacorta, nella Riserva delle Torbiere, sulle rive del lago d’Iseo, sulle strade della Leonessa d’Italia con i suoi splendidi monumenti, oltre al meraviglioso lago di Garda con le sue perle Desenzano e Sirmione. Un’esperienza che diventa un viaggio nella natura, nell’enogastronomia e nella cultura di un territorio straordinario.

La novità di questa edizione è il «Brixiatrail333», un percorso di 333 km che abbraccia buona parte del Bresciano, sconfinando nella vicina provincia di Cremona, passando nelle terre di Bergamo ed infine toccando una porzione del territorio dei Gonzaga, nel Mantovano. Un’esperienza da fare in 2 o 3 giorni, con partenza prevista il 30 agosto ed arrivo il 1° settembre.

L’evento collaterale «Strade Basse family», biciclettata pensata per le famiglie che partirà da Padernello alle 10 del primo settembre, raccoglierà fondi per l’associazione Vad che assiste gratuitamente a domicilio i malati. Previste soste nel territorio di Borgo San Giacomo per conoscere le chiese, il sagrato della parrocchiale e altre piccole località poco note, per poi ritornare a Padernello dove, all’interno della Cascina aperta, oltre alla zona food allestita dall’oratorio, saranno presenti gli amici del Trai(n)no che intratterranno i bambini e le loro famiglie.

Le iscrizioni vanno effettuale entro domani, 15 agosto. Per informazioni: 030.9408766; www.castellodipadernello.it; www.stradebasse.it.