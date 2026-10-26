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Piramidi di Zone, il sentiero tra guglie di terra alte fino a 30 metri

Un anello di 2,5 chilometri tra massi erratici e punti panoramici. Si parte da Cislano: un’ora di cammino e 160 metri di dislivello
La Riserva delle Piramidi di Zone
La Riserva delle Piramidi di Zone

Istituita nel 1984, la Riserva Naturale delle Piramidi di Zone prende il nome dalla particolare forma che il deposito morenico di sabbia, massi e ciottoli ha acquisito nel corso dei secoli, trasformandosi in lingua di roccia alte fino a 30 metri, con masse di grandi dimensioni adagiati sulla loro sommità, a fungere da scudi protettivi.

All’interno della riserva, ad un’altezza tra i 400 ed i 600 metri di altezza, si sviluppa un percorso ad anello di media difficoltà, che consente di ammirare da vicino le piramidi e i massi erratici che, presumibilmente, tra milioni di anni diverranno a loro volta piramidi di terra. La Chiesa di San Giorgio a Cislano costituisce il punto di partenza dell’itinerario. Dopo pochi minuti si raggiungono il primo masso erratico e successivamente il primo di diversi punti panoramici sulle piramidi, che si incontreranno lungo il percorso per ora sempre in discesa.

Giunti al bivio Monte Marone a destra e Sentiero delle Piramidi a sinistra, si svolta naturalmente a sinistra e il sentiero ora sarà in salita fino alla fine. Lungo il percorso s’incontrano altri tre punti panoramici, l’ultimo dei quali si trova a fianco alla strada provinciale che conduce a Zone, dove si trova anche una fontanella. Si tratta di un percorso escursionistico della durata di un’ora e per una distanza di 2 chilometri e mezzo, con un dislivello in salita di 160 metri.

L’ingresso alla Riserva Naturale delle Piramidi di Zone ha un costo di euro due per tutti i visitatori a partire dai 7 anni. I biglietti possono essere acquistati presso Il Chiosco Food & Drink da Fabietto o al bar-ristorante Le Piramidi. Per arrivare alla Riserva Naturale delle Piramidi di Zone ci sono due possibilità: dalla strada costiera ex SP510, una volta giunti a Marone, si svolta in direzione di Zone. O dalla provinciale 510 Brescia/Valle Camonica, uscita Colpiano, svoltare a destra in direzione di Zone.

Il parcheggio si trova all’ingresso della Riserva, in Via Sebino, località Cislano. Un consiglio: da evitare i periodi di pioggia e neve che rendono il sentiero pericoloso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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