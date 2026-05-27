Un’escursione nella Valle dell’Armarolo tra mulini e antiche segherie

Tra i contesti ambientali carichi di fascino e di motivi di interesse naturalistico dell’entroterra del Garda bresciano spicca quello della Valvestino. Sul territorio amministrativamente ripartito sui due comuni di Valvestino e Magasa si distribuiscono sette paesi depositari di un patrimonio immateriale rappresentato da curiose leggende, preziose memorie e tradizioni che si radicano nella storia, così come le radici dei maestosi faggi che compongono splendidi boschi di richiamo escursionistico e paesaggistico presenti in diverse aree della valle.

Leggi anche In Val Gobbia c’è un’escursione che promette di far sfiorare il cielo Assieme agli aspetti forestali e alla ricca componente floristica un altro elemento naturale di pregio è rappresentato dalle forme del paesaggio generate dall’acqua. È il caso della zona umida in località Bersaglio vicino a Turano, di alcune cascate, e di torrenti dalle acque limpide e ossigenate che derivano i loro nomi da quelli dei paesi limitrofi agli alvei (Magasino, Personcino, Armarolo), ai quali si uniscono fontane, lavatoi, il mulino di Turano e la segheria veneziana.