Sul Monte Canto Alto, nel Parco dei Colli di Bergamo

Tra le eredità di «Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023» c’è anche la sottoscrizione della «Carta delle aree protette periurbane», che ha messo in rete in un progetto di «Città natura» il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Colline di Brescia e il Parco regionale dei Colli di Bergamo. Quest’ultimo copre una superficie di oltre 5000 ettari distribuita tra i comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d’Almé, da un’altitudine minima di 244 metri a una massima di 1146 metri.
Il tetto dell’area protetta periurbana bergamasca è rappresentato dal Monte Canto Alto, una meta escursionistica molto frequentata in tutte le stagioni che scegliamo di raggiungere con partenza dalla località Castello della Moretta in comune di Ponteranica. Si parcheggia in un piazzale sterrato appena oltre il margine orientale dell’abitato. Il primo tratto della camminata percorre una ripida strada asfaltata per 700 metri, quindi si svolta a sinistra in direzione nord ad un incrocio, e analogamente al vicino bivio successivo.
L’escursione prosegue nel bosco e si fa guidare dai segnavia del sentiero numero 533 che fa il suo ingresso nella Zona Speciale di Conservazione Canto Alto Valle del Giongo, supportato dalla presenza di stazioni numerate che favoriscono la conoscenza degli aspetti naturalistici della zona.
La camminata avanza senza particolari difficoltà fino ad una targhetta metallica segnavia dove si piega a sinistra, e appena più avanti a un altro punto di snodo rappresentato dalla Forcella del Sorriso, dove il riferimento da seguire diventa il sentiero numero 302 per Campanua e per le Stalle di Braghizza.
Raggiunta quest’ultima località su terreno in parte roccioso, e ancora nel bosco, si prosegue sulla cresta est del Canto Alto fino a raggiungere la panoramica cima. Per il ritorno si segue prima il sentiero numero 220 fino al Colle d’Anna, e da qui oltre il rifugio Alpini si scende in direzione sud fino al Forcellino. Ci si immette quindi sulla traccia numero 212 che taglia il versante sud del Canto Alto, ci si riporta al bivio di Campanua e da qui al punto di partenza sullo stesso percorso dell’andata.
Partenza e arrivo: Castello della Moretta, comune di Ponteranica, 512 metri s.l.m.
Quota massima raggiunta: 1146 metri
Dislivello: 634 metri
Tempo di percorrenza: 2h 30’
Difficoltà: E (Escursionistico)