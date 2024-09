In sella per 900 chilometri per sostenere le Case Ail di Brescia

Stamattina alla Casa Ail «Emilia Lucchini» di via Oberdan è stata presentata la seconda edizione dell’iniziativa benefica «PedAILiamo Insieme – in sella contro le leucemie», che vedrà la volontaria della sezione bresciana di Ail (Associazione italiana no profit contro leucemie, linfomi e mieloma), Simona Casana, percorrere in solitaria nell’arco di una settimana 900 chilometri e 3.000 metri di dislivello in sella alla sua bicicletta.

La partenza è in programma sabato 14 settembre alle 9 da Casa Ail «Emilia Lucchini» con arrivo alla sede Ail di Pesaro sabato 21 e rientro a Brescia domenica 22. Sarà accompagnata per un breve tratto da alcuni giovanissimi atleti del Velo Club Brixia di Montichiari.

L’obiettivo

Una sfida che ha un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per sostenere economicamente le Case Ail in città. L’associazione mette infatti a disposizione degli appartamenti che vengono offerti gratuitamente ai pazienti onco-ematologici adulti e bambini e ai loro familiari provenienti da altre province e regioni città mentre si trovano a Brescia per sottoporsi alle cure al Civile.

L’associazione attualmente mette a disposizione sei bilocali in via Dal Monte, in prossimità del Civile, sette tra bilocali e monolocali all’interno di Casa Ail «Emilia Lucchini» (concessa dalla Fondazione Lucchini in comodato d’uso gratuito per quindici anni) e due appartamenti nel Comune di Roncadelle, entrambi in comodato d’uso gratuito, uno dalla famiglia Spada e uno dal Comune di Roncadelle (le cui spese sono gestite in collaborazione con il S.A.R.C., Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella). Il personale presente all’interno delle Case facilita l’accesso ai servizi del territorio e, grazie alla presenza dei volontari, supporta i pazienti nel fare la spesa, oppure li coinvolge in attività creative.

L’iniziativa

Tornando a «PedAILiamo Insieme», il progetto prevede che Simona Casana, bresciana, 50 anni, lungo il tragitto a bordo della sua mountain bike verso Pesaro tocchi le sedi dell’Ail presenti in tutta l’Emilia-Romagna. Il mezzo Simona sarà dotato da Givi Bike, partner dell’iniziativa benefica, di alcuni accessori imprescindibili per viaggiare leggera, ma comodamente.

Già nel 2023, pedalando per la Lombardia, Simona era riuscita a portare in Ail Brescia oltre 5.000 euro. Ora annuncia di voler replicare quel risultato, anzi, superarlo: «Cinquemila euro bastano appena a coprire una settimana di costi degli appartamenti tra manutenzione e utenze – spiega – . A questo proposito faccio appello al buon cuore dei benefattori Ail affinché continuino a sostenere il progetto». Per donare è possibile fare riferimento a questo link.

«Fare in modo che la persona che ha bisogno di cure e chi lo accompagna da fuori Brescia abbia un punto di appoggio in città è fondamentale – spiega il presidente di Ail Brescia, il dottor Giuseppe Navoni –. Siamo molto orgogliosi di Simona, della grinta e dell’impegno che per il secondo anno ha deciso di investire in questo bellissimo progetto».

Il percorso

La stessa Simona, che nella vita è responsabile amministrativa e finanziaria di una grande azienda locale e si è appassionata alla bicicletta grazie al marito, pagherà di tasca propria pasti e pernottamenti. Seguirà un percorso su ciclabili e strade secondarie studiato per lei dalla sezione bresciana di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta).

In sella alla sua bici la volontaria toccherà le province di Parma (14 settembre), Modena (15), Bologna (16), Ferrara (17), Ravenna (18), Forlì (19) e Rimini (20). Il termine è previsto per il 21 settembre a Pesaro, dove ad attenderla ci sarà il presidente di Ail Brescia, il dottor Navoni. Qui si svolgerà una virtuale consegna del testimone alla città che eredita da Brescia il ruolo di Capitale italiana della Cultura.

Dopo Pesaro Simona farà rientro a Brescia domenica 22 settembre, prima passando attraverso piazza Loggia e poi approdando a Casa Ail Emilia Lucchini. La giornata culminerà all’oratorio di Folzano con un concerto, al via alle 20, dedicato a lei e al suo impegno.