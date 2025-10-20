Giornale di Brescia
Abbonati
OutdoorSebino e Franciacorta

Festival del Cammino, a Rovato due percorsi di trekking urbano

Domenica 26 ottobre previsti il periplo del Monte Orfano da 15 chilometri e una passeggiata di 5 chilometri per le vie della capitale della Franciacorta
Il complesso del convento dell'Annunciata di Rovato sul pendio del Monte Orfano - © www.giornaledibrescia.it
Il complesso del convento dell'Annunciata di Rovato sul pendio del Monte Orfano - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tra natura e storia, nel cuore dei territori con «lentezza» e curiosità». Riassumendo in poche parole questo è il senso del trekking urbano, modalità di fare turismo pensata per valorizzare i territori in chiave sostenibile, con percorsi e iniziative che celebrano la trasformazione di un territorio. 

E quest’anno, nell’ambito del Festival del Cammino ideato da Lamu ( Libera accademia del movimento utile) in collaborazione con Asd Rosa Running Team, nel Bresciano protagonista saranno la Franciacorta e il territorio di Rovato. Il Comune infatti, insieme alle due realtà, ha deciso di anticipare a domenica 26 ottobre la Giornata nazionale del trekking urbano che si terrà in tutta Italia il 31 ottobre.

Lo farà con due itinerari, aperti ai camminatori esperti così come alle famiglie. La novità di quest’anno è il periplo completo del Monte Orfano, 15 chilometri ad anello tra santuari, conventi, e natura (ritrovo alle 7.30 in piazzale Foro Boario). Previsto poi un percorso di 5 km per le strade della capitale della Franciacorta, accompagnati dalle guide turistiche dell’Associazione Iseo Guide (ritrovo alle 8.30 in piazzale Foto Boario). 

Come partecipare

L’appuntamento è gratuito ma a numero chiuso, con necessaria pre-iscrizione a entrambe le camminate al sito www.festivaldelcammino.it oppure contattando il Cai di Rovato (chiamando Ezio Maifredi al numero 349.7597742). Sarà possibile iscriversi anche domenica mattina, dalle 7.45 presso il punto di ritrovo in piazzale del Foro Boario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
trekking urbanoFestival del CamminoRovato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario