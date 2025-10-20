Festival del Cammino, a Rovato due percorsi di trekking urbano

Tra natura e storia, nel cuore dei territori con «lentezza» e curiosità». Riassumendo in poche parole questo è il senso del trekking urbano, modalità di fare turismo pensata per valorizzare i territori in chiave sostenibile, con percorsi e iniziative che celebrano la trasformazione di un territorio.

E quest’anno, nell’ambito del Festival del Cammino ideato da Lamu ( Libera accademia del movimento utile) in collaborazione con Asd Rosa Running Team, nel Bresciano protagonista saranno la Franciacorta e il territorio di Rovato. Il Comune infatti, insieme alle due realtà, ha deciso di anticipare a domenica 26 ottobre la Giornata nazionale del trekking urbano che si terrà in tutta Italia il 31 ottobre.

Lo farà con due itinerari, aperti ai camminatori esperti così come alle famiglie. La novità di quest’anno è il periplo completo del Monte Orfano, 15 chilometri ad anello tra santuari, conventi, e natura (ritrovo alle 7.30 in piazzale Foro Boario). Previsto poi un percorso di 5 km per le strade della capitale della Franciacorta, accompagnati dalle guide turistiche dell’Associazione Iseo Guide (ritrovo alle 8.30 in piazzale Foto Boario).

Come partecipare

L’appuntamento è gratuito ma a numero chiuso, con necessaria pre-iscrizione a entrambe le camminate al sito www.festivaldelcammino.it oppure contattando il Cai di Rovato (chiamando Ezio Maifredi al numero 349.7597742). Sarà possibile iscriversi anche domenica mattina, dalle 7.45 presso il punto di ritrovo in piazzale del Foro Boario.