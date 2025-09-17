Trekking Verdi Urbani, 110 chilometri di cammini a Brescia

«Brescia è verde, scoprila anche tu»: con questo slogan il Comune di Brescia inaugura una nuova rete di percorsi dedicati al Trekking Verde Urbano, iniziativa inserita nel Piano del verde e della biodiversità. Si tratta di 16 itinerari che attraversano parchi, giardini e viali alberati della città, con l’obiettivo di unire natura e patrimonio storico. In totale la rete misura oltre 110 chilometri.

Leggi anche Brixia Trek, un nuovo trekking urbano al Parco delle Colline

Percorsi e accessibilità

Ogni cammino è accompagnato da informazioni su durata, quartieri attraversati e collegamenti con i mezzi pubblici, metro, bus e Bicimia, per favorire la mobilità sostenibile. Le mappe e le descrizioni sono raccolte in questo opuscolo digitale scaricabile gratuitamente.

Sabato 27 settembre è in programma un’uscita speciale per presentare il progetto, con partenza alle 9 da piazza del Mercato nell’ambito del Festival LeXGiornate. Il percorso toccherà piazze, vigneti urbani e parchi, con soste dedicate a riflessioni su biodiversità, agricoltura in città e inquinamento. Interverranno esperte ed esperti del verde urbano, rappresentanti del Comune, divulgatori scientifici e artisti. La partecipazione è riservata a 50 persone con prenotazione online.

Dopo l’avvio ufficiale, sono previste altre uscite guidate nei prossimi mesi, organizzate in collaborazione con la cooperativa Cauto. Le date già fissate sono il 18 ottobre, 22 novembre, 21 marzo, 18 aprile e 19 maggio.