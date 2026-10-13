Ettore Campana porta i sogni degli studenti dello Sraffa sul Lenin Peak

L’alpinista bresciano ha raggiunto i 7.134 metri in Kirghizistan nell’ambito di «Scalo Sogni», coinvolgendo quattro classi dello Sraffa in un percorso di fiducia, autostima e crescita personale. Ora è in programma un’escursione in Valle di Mompiano

Jacopo Bianchi 13 ottobre 2026 3 ' di lettura

Ettore Campana con le bandierine dei ragazzi verso il Lenin Peak Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Ettore Campanaistituto Sraffa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...