Ettore Campana ha raggiunto la cima del Lenin Peak

Il giovane alpinista bresciano è riuscito nel duplice e ambizioso obiettivo di scalare la remota montagna del Kirghizistan e di scendere con gli sci ai piedi dalla sua parete nord

Ruggero Bontempi 19 luglio 2026 2 ' di lettura

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Ettore CampanaScalo SogniKirghizistan Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...