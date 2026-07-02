Escursione a Gressoney, nella valle amata dalla regina Margherita

Si ricorda nel 2026 il centenario della scomparsa della prima sovrana d’Italia Margherita di Savoia (1851-1926), moglie di Umberto I e regina dal 1878. Donna colta e raffinata, non fu soltanto l’«eterno femminino regale» celebrato da Giosuè Carducci, ma anche una figura molto amata dalla popolazione e sinceramente appassionata delle montagne alpine. «Mi occorre un mese di libertà», confessò all’amico Alessandro Guiccioli allora sindaco di Roma, «poi gli altri undici faccio tutto quello che vogliono gli altri».
La regina Margherita trascorse mesi e spazi di libertà in particolare all’interno di una valle ai piedi del Monte Rosa, e a Gressoney viene oggi ricordata attraverso mostre, iniziative e visite guidate al suo castello. La Valle di Gressoney è anche conosciuta con il nome di valle del Lys, e le sorgenti di questo fiume possono diventare meta di un’escursione da accoppiare alla visita dei luoghi gressonari e dei Walser.
Il percorso
Si parte da Staffal dove si lascia l’auto nel grande parcheggio presso la stazione di valle degli impianti funiviari, e si inizia a camminare in direzione nord sulla destra del corso d’acqua seguendo le indicazioni escursionistiche di colore giallo del sentiero numero 7 che si dirige verso il ghiacciaio del Lys.
Senza alcuna difficoltà e in moderata pendenza si guadagna lentamente quota ai piedi del ripido versante ovest della Punta Teclo, fino a portarsi presso il piccolo nucleo di edifici che compongono l’alpeggio di Cortlys. Nei dintorni risaltano elementi e morfologie di interesse geologico e geomorfologico, tra i quali rocce montonate, massi erratici e depositi morenici.
Oltre il pianoro che accoglie l’alpe il sentiero sale fino a portarsi sopra il limite del bosco, lascia proseguire a destra la traccia per l’alpeggio di Salza Inferiore e si porta a ridosso della grande morena risalente al diciannovesimo secolo, mantenendosi sulla destra della sua esile cresta.
Si supera un breve passaggio attrezzato e sopra questo si apre la vista sul pianoro che accoglie le sorgenti del Lys con il ghiacciaio omonimo in fase di forte regressione a fare da sfondo. Si rientra sullo stesso itinerario.
Scheda Tecnica
Partenza: Staffal di Gressoney-La-Trinité, 1.826 metri s.l.m.
Arrivo: sorgenti del Lys, 2.417 metri
Dislivello: circa 591 metri
Tempo di percorrenza: 1h 40’ solo andata
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)