Cinque libri sulla montagna da leggere nel periodo di Natale

Rimanere seduti davanti a un camino acceso con un buon libro in mano è l’auspicio di molte persone per trascorrere in tranquillità momenti di riposo nel periodo delle festività natalizie.

Proposte editoriali recenti di saggi, manuali, romanzi, biografie e raccolte di racconti dedicati alla montagna e alla natura non mancano. Forniamo alcuni suggerimenti.

Leggi anche Da Sophie Kinsella a De Giovanni, cosa leggere e regalare a Natale

Voci dal bosco

Daniele Zovi

Edizioni Club Alpino Italiano - 12,00 euro

Voci dal bosco, di Daniele Zovi

La nuova collana «Il Rifugio delle Idee» delle Edizioni CAI raccoglie contenuti inediti di studiosi, esperti, divulgatori e autori che accendono l’attenzione su specifiche tematiche, dalla natura all’antropologia, dalla storia all’ambiente, e pubblica un nuovo lavoro di Daniele Zovi.

I protagonisti del libro sono larici, faggi, lecci, abeti, tigli, cembri, coinvolti in una narrazione che comprende aspetti naturalistici di carattere botanico, ecosistemico e biologico.

Si legge: «Un albero ci può raccontare le sue mille storie, come altri racconti nascono dall’ammirare questi boschi che vincono sull’asfalto, ospitano tassi, caprioli e un gran numero di uccelli e ci accolgono con straordinari paesaggi e forti emozioni».

Il libro è impreziosito dalle illustrazioni di Giuliano Dall’Oglio.

Le Alpi in 30 montagne

Enrico Camanni

Editori Laterza - euro 20,00

Le Alpi in 30 montagne, di Enrico Camanni

Simboli, desideri, sogni, ricordi. Le 30 cime sparse tra le Alpi Marittime e le Alpi Giulie raccolte nel nuovo volume di Enrico Camanni, nelle quali sono compresi il Cervino, la Marmolada, le Tre Cime di Lavaredo, l’Ortles, il Bernina, il Pizzo Badile e il Monviso, si caricano di questi e altri significati per molti appassionati di montagna.

L’autore ha selezionato e descritto queste vette dando vita a un viaggio di emozioni che riservano sorprese e spunti di approfondimento che coinvolgono non soltanto l’interesse dell’escursionista e dell’alpinista, ma anche quello dell’appassionato di storia, di natura e di leggende che in montagna abbondano.

Ogni cima e ogni zona incarnano espressioni di complessità e di bellezza dell’universo alpino.

Tra le 30 cime descritte Camanni ha inserito anche quella dell’Adamello, in un capitolo carico di storia e di memoria che spazia dall’epoca del Payer fino a quella della Grande guerra.

Le vie dei sogni. L’alpinismo italiano di oggi e di domani

A cura di Andrea Greci

Edizioni Club Alpino Italiano - euro 18,00

Le vie dei sogni. L’alpinismo italiano di oggi e di domani

Questo libro è dedicato agli appassionati di montagna, ma anche a chiunque desidera comprendere come l’alpinismo sappia ancora parlare al presente, ponendo domande sul significato del limite e del rischio, sul rapporto con la natura e sul valore della ricerca.

Sono proposti i racconti di tredici alpinisti di punta della scena italiana contemporanea, alcuni già affermati a livello internazionale, e altri emersi molto recentemente anche grazie al progetto CAI Eagle Team.

Le pagine offrono un mosaico di esperienze, visioni e avventure che restituiscono un’immagine viva e dinamica dell’alpinismo degli ultimi vent’anni, lontana dai cliché e capace di interrogarsi sul senso profondo della ricerca verticale oggi.

La prefazione è stata scritta da Erri De Lucam, e tra le testimonianze raccolte è presente quella dell’alpinista camuno Leonardo Gheza.

Pane e roccia

Gianni Bimbi

Versante Sud Edizioni - 39,00 euro

Pane e roccia, di Gianni Bimbi

Come mi preparo per l’attività sportiva di montagna che pratico? E cosa sa metto nello zaino per la prossima uscita? La risposta a questa domanda si articola in modi diversi che riguardano la preparazione atletica, l’attrezzatura, il vestiario e altre componenti, tra le quali risalta quella dell’alimentazione. A quest’ultimo aspetto è dedicato un nuovo volume che raccoglie l’esperienza di un biologo nutrizionista e istruttore di arrampicata.

Curare l’alimentazione favorisce un maggiore benessere generale e può migliorare le prestazioni sportive, permettendo di ottenere un corpo più performante e più vigile, con guadagni anche in termini di sicurezza.

Il manuale è diviso in sezioni: un glossario raccoglie e spiega i termini che il lettore incontra nel libro, “La dispensa” elenca gli alimenti consigliati, mentre le sezioni successive trattano l’elaborazione di piani alimentari e consigli specifici per varie attività di montagna, come le diverse specialità di arrampicata, l’escursionismo e l’alpinismo d’alta quota, applicabili anche allo sci e allo skyrunning.

Vengono discusse l’alimentazione di bambini e anziani attivi, le competizioni, l’idratazione, l’integrazione e la composizione corporea.

Il maestro itinerante

Franco Faggiani

Edizioni Club Alpino Italiano - 12,00 euro

Il maestro itinerante, di Franco Faggiani

Franco Faggiani è un giornalista che alterna la passione per la scrittura con quella per la montagna, vincitore di diversi premi letterari.

In questo suo romanzo racconta la vicenda storica poco conosciuta, affrontata in chiave romanzesca, di un maestro nomade che si trova per la prima volta ad affrontare le complessità e il fascino delle comunità alpine. La valle di Pragelato è parte della indipendente Repubblica degli Escartons (1343-1713) quando Bertran Guyot trova lavoro come maestro itinerante. Come d’usanza è stato ingaggiato alla grande fiera franca di Oulx, punto di riferimento di tutti i montagnard delle valli circostanti. Sale nelle Terre Alte convinto di trovare una società primitiva, e invece incontra un mondo molto più evoluto di quello delle pianure e perfino delle grandi città.

Bertran saprà entrare a far parte della comunità e imparerà cose prima sconosciute: le regole della natura e degli uomini di montagna.