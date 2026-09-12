Arrampicata, a Cimbergo torna il «Boulder dei Pitoti»

A metà settembre a Cimbergo l’associazione Graffiti Climbers ripropone l’atteso raduno di arrampicata del «Boulder dei Pitoti», che mette in risalto il territorio della Valle Camonica per tutti gli appassionati di questo sport.
Le origini
L’iniziativa affonda storicamente le sue radici all’interno del Parco Boulder di Capo di Ponte dove, nel 2008, fu organizzata la sua prima edizione. Nel corso degli anni la sede del raduno è stata opportunamente spostata nella bella falesia di Cimbergo, dove la vastità della struttura consente di accogliere meglio sia gli sportivi che arrampicano con la corda sulle numerose vie attrezzate, sia quelli che si dedicano al gesto atletico esplosivo e breve che si sviluppa su grandi massi nella specialità del bouldering, con un crashpad (materasso) posizionato alla base per attutire le cadute.
L’appuntamento
La partecipazione di arrampicatori di rilevanza nazionale e internazionale, tra i quali anche il fenomeno Adam Ondra nato in Repubblica Ceca, ha consentito di dare grande visibilità e richiamo al raduno che si ripropone in terra camuna per la sua quindicesima edizione, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 settembre.
Anche per l’anno corrente gli organizzatori, sempre impegnati in un ampio progetto di sviluppo e di mantenimento di siti di arrampicata in Valle Camonica, hanno spaziato con proposte che vanno in diverse direzioni, pur mantenendo fissa la filosofia di fondo di poter arrampicare in compagnia, condividendo allo stesso tempo utili e piacevoli momenti conviviali, di musica e di formazione all’aria aperta.
Sulle pareti e i massi presenti tra i castagni all’interno della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo si potrà quindi arrampicare ancora una volta al cospetto della Concarena e del Pizzo Badile Camuno che si innalzano possenti, su versanti opposti, nella media Valle Camonica.
Il programma
Il festival di arrampicata, yoga e highline avrà inizio sabato 19 settembre alle ore 9.30 con l’apertura delle iscrizioni e del punto ristoro, e mezz’ora più tardi partirà il contest di arrampicata con la climbing marathon e la boulder marathon. Alle ore 14.30 si svolgerà l’incontro «Finger Training Physiology: come valutare e allenare l’endurance» con Luca Lancelotti, e alle 15.30 la proposta di Yoga ecosomatico con Chiara.
Alle ore 17 ci sarà la Graffiti challenge, e a seguire musica del vivo prima con l’«Acoustic duo» (ore 18) e poi con il collettivo di arrampicatori «Techno Tanaro» e la loro musica elettronica (ore 21). Nella giornata di domenica 20 settembre alle ore 9.30 riapriranno le iscrizioni e il punto ristoro, e alle ore 10 il contest di arrampicata con la climbing marathon e la boulder marathon.
Si ripropone alle ore 11 lo Yoga ecosomatico con Chiara, e nel pomeriggio avverranno le premiazioni del contest di arrampicata (ore 16) e l’estrazione della lotteria (ore 17). In entrambe le giornate del «Boulder dei Pitoti» sarà possibile noleggiare i crashpad (materassi) per arrampicare sui massi, e si potrà scalare accompagnati da una guida alpina.