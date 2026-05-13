Aree protette e parchi: col Gdb due guide sulla natura bresciana

Sono queste solo alcune delle esperienze pacificanti che si rendono possibili mediante la frequentazione delle aree protette bresciane , che alle componenti di rilievo naturalistico, rappresentate da habitat di valore conservazionistico , specie vegetali e animali rare e siti di interesse geologico, si allarga a comprenderne altre di valenza rurale, storica, delle tradizioni e dei prodotti locali.

Allo stato attuale le superfici sottoposte a varie forme di tutela, calcolando il contributo della vasta Riserva della Biosfera Unesco Valle Camonica – Alto Sebino, coprono complessivamente quasi 2.000 chilometri quadrati, una percentuale di assoluto rilievo sul totale del territorio della provincia di Brescia. Il valore di questi ambiti non consiste tuttavia soltanto nella loro notevole estensione, ma anche nella varietà dei paesaggi custoditi.

Ambienti e percorsi

Le due guide che il GdB propone ai suoi lettori, curate da Ruggero Bontempi per i tipi di Grafo, contengono un quadro aggiornato delle aree naturali protette, descrivono le loro caratteristiche principali e offrono alcuni spunti per effettuare escursioni al loro interno.

Lago di Garda

La suddivisione adottata comprende nel primo volume – disponibile in edicola da oggi a 10 euro più il prezzo del quotidiano – le aree presenti in Valcamonica, lago d’Iseo, Franciacorta e pianura centro-occidentale, e nel secondo (disponibile dal 10 giugno allo stesso prezzo del primo) descrive quelle della pianura centro-orientale, colline di Brescia e limitrofe, lago di Garda, Valtenesi e Valsabbia.

Schede e dettagli

Per ogni area esplorata, viene proposta un’analisi del contesto morfologico e geologico, come pure di flora, vegetazione e fauna. Seguono proposte di escursioni. A corredo anche schede con sitografia e bibliografia di riferimento. Decine le fotografie a corredo che arricchiscono ulteriormente ognuno dei due volumi.

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Scegliendo di percorrere la provincia con partenza da sud in direzione nord questo patrimonio collettivo di natura inizia a comporsi attorno al fiume Oglio e alle sue residue fasce boscate, e ai contesti limitrofi ad alcuni corsi d’acqua del reticolo minore di pianura, con fontanili e boschine. Proseguendo s’incontrano i parchi agricoli e le colline del Monte Netto, di Castenedolo, e le cave in corso di rinaturalizzazione vicine alla città di Brescia, attorno alla quale si estendono i rilievi che vanno da Rodengo Saiano fino a Rezzato.

La zona benacense fa esplodere le espressioni della biodiversità nel territorio Parco Alto Garda Bresciano, connesso alla Riserva del Prato della Noce sul territorio della Valle Sabbia, dove un altro contesto d’interesse è rappresentato dall’altopiano di Cariadeghe.

Le Torbiere e le Piramidi di Zone danno lustro alla zona del lago d’Iseo, a monte del quale la Valle Camonica accoglie i pregevoli ambienti alpini del Parco dell’Adamello, delle Valli di Sant’Antonio e del bosco del Giovetto di Paline, chiudendosi a nord con le valli bresciane del Parco Nazionale dello Stelvio.

Un grande viaggio di conoscenza e di emozioni nella sorprendente natura bresciana.